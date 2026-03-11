El economista Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews, estuvo este miércoles en Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde habló sobre la economía argentina y los desafíos que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Durante la entrevista, el economista apuntó al acceso de la Argentina a los mercados de crédito a tasas razonables y a la evolución de las reservas internacionales, una variable que “viene muy bien”. Respecto al mercado local, puso la lupa en la tasa de interés: una variable que, a su juicio, es “crucial” para la reactivación y que en el último mes y medio mostró una volatilidad que no termina de disiparse. “Es importante que haya un poco más de estabilidad, que el mercado sepa hacia dónde van las tasas. Para que el crédito realmente crezca en la Argentina y los bancos puedan alargar sus horizontes y prestar a más largo plazo, y a los ahorristas también, hay que dar más certidumbre respecto de cuál va a ser el sendero de las tasas de interés“, señaló. Miguel Kiguel destacó que el programa económico es muy fuerte en la parte fiscal, pero advirtió que las reservas son el talón de Aquiles del Gobierno. “Creo que se está mejorando en ese área, pero todavía no están donde uno quiere, todavía en un mundo donde puede haber un cisne negro, bueno, ahora tenemos la guerra que lo está viendo, que se complica, uno quisiera estar entrar más fuerte, ¿no?”, indicó. Asimismo, hizo hincapié en la política monetaria de las tasas de interés, “algo que le ayudaría mucho al mercado, al crédito y a la reactivación económica que todavía está muy flaca para muchos sectores”. “Hay mucha gente que dice ‘no llego a fin de mes’. Es cierto, la economía está creciendo, si uno mira el número 4,4% de crecimiento en el 2025, pero es un crecimiento que por ahora no le llega a todos”, alertó. Consultado sobre la meta de inflación y el pronóstico de Javier Milei de llegar a menos de 1% en agosto, dijo que “es deseable, tal vez posible, muy muy muy difícil, pero la verdad puede pasar”. “Creo que obsesionarse con eso y no mirar toda la economía en su conjunto, toda la macro en su conjunto, es un problema”, advirtió. “Dentro de las prioridades la primera era bajar la inflación, se bajó, y ahora necesita una segunda baja muy fuerte. Hoy también es importante pensar en que mejore la distribución del ingreso”, añadió. Respecto a esta segunda etapa, explicó que “es mucho más difícil” y que es un “proceso lento”. “Si uno quiere acelerarlo puede, si quiere ir más rápido en eso, pero puede hacer que sufra otro sector de la economía, que es el sector del consumo, algo que hay que tratar de evitar. Ahora, ¿cómo se puede hacer las dos cosas juntas? Creo que la inflación no se va a desbocar. El Gobierno ha hecho un excelente trabajo en anclar la inflación y bajarla a niveles más razonables", señaló. “¿La inflación va a bajar rapidísimo? Seguramente no, va a pasar como en Estados Unidos, que la inflación un poquito sube, que va a 2,4 después se va a 2,8 y después baja a 2, no es un fenómeno lineal ni tan rápido”, concluyó.