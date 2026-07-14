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En esta noticia Cuáles son los programas que dieron de baja

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) concretó el cierre definitivo del programa “Conectando con Vos”, la iniciativa que tenía como objetivo facilitar el acceso a equipamiento tecnológico y reducir la brecha digital en sectores vulnerables.

A través de la Resolución Sintetizada 529/2026, el interventor del organismo, Juan Martín Ozores, dispuso el cese de este plan, vigente desde el año 2021. La medida, publicada en el Boletín Oficial este martes, alcanza tanto al programa principal como a sus extensiones y programas derivados.

Cuáles son los programas que dieron de baja

Según establece el texto oficial, el cierre afecta a dos iniciativas. Por un lado, al programa “Conectando con Vos”, aprobado originalmente por la Resolución ENACOM N° 448/2021 y prorrogado posteriormente por la Resolución 2.219/2022.

Y, por otro, al “Programa Complementario Conectando con Vos - Entrega de Equipamiento TIC”, que funcionaba bajo el marco de la Ley N° 25.603 y había sido aprobado por la Resolución 684/2021.

El programa estaba destinado a beneficiarios de la AUH y monotributistas. EFE

De esta manera, el organismo de control de las comunicaciones pone fin a una de las políticas de distribución de dispositivos digitales de los últimos años.

La norma, que lleva la firma de Juan Martín Ozores, interventor del Ente Nacional de Comunicaciones , no indica los motivos de la baja de los programas.

Desde el ente informaron que la versión completa de la resolución podrá ser consultada en el sitio web de normativas del ENACOM.