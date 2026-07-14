Sube el petróleo y cae Wall Street: la City elige los mejores Cedear para hacer frente al nuevo escenario global
La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a disparar el precio del petróleo y aumentó la volatilidad de los mercados globales. Para los inversores argentinos aparecen dos estrategias bien diferenciadas en este contexto
La llegada de los Certificados de Depósito Argentinos transformó la forma de gestionar el dinero desde el mercado local. Cómo este instrumento ayudó a derribar una barrera psicológica y operativa global que la economía conductual estudia hace décadas.