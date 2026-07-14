La tensión en Medio Oriente volvió a escalar y los mercados reaccionaron de inmediato. Estados Unidos lanzó una quinta ronda de ataques contra posiciones iraníes con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para afectar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán respondió con bombardeos sobre instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait y Omán.

El conflicto volvió a poner bajo presión al estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo. La interrupción parcial del tránsito de buques impulsó una nueva suba del crudo: el Brent llegó a avanzar hasta 5% y se acercó a los u$s 80 por barril, al tiempo que los futuros de Wall Street operaron con bajas.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el petróleo vuelve a ser un activo para mirar, aunque difieren sobre la estrategia más conveniente para aprovechar la volatilidad.

Invertir en petróleo desde Argentina

Para los inversores que buscan una cobertura directa frente a una eventual continuidad del conflicto, Ezequiel Estrada, CEO de Poncho Capital, recomienda utilizar Cedears que permiten exponerse al comportamiento del petróleo sin operar futuros.

“Para el inversor local con un perfil más conservador existe la posibilidad de tener exposición directa al petróleo mediante el Cedear del United States Oil Fund (USO), un ETF que replica el precio internacional del barril WTI“, explicó.

Según el ejecutivo, se trata de la alternativa más simple para capturar una eventual continuidad de la suba del crudo.

Para quienes prefieren reducir el riesgo específico del petróleo, Estrada propone otra alternativa.

“Quienes busquen una exposición más diversificada al sector energético pueden hacerlo a través del Cedear del ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), que invierte en las principales compañías petroleras de Estados Unidos“, sostuvo.

El fondo tiene entre sus principales posiciones a gigantes como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y EOG Resources, empresas que suelen beneficiarse cuando mejora el precio del petróleo, aunque también cuentan con negocios diversificados.

¿La suba del petróleo llegó para quedarse?

No todos los especialistas creen, sin embargo, que el rally del crudo tenga demasiado recorrido.

Fernando Dirazar, de Del Sur Capital Market, considera que la historia muestra que este tipo de conflictos suele generar fuertes movimientos iniciales que luego se desinflan rápidamente.

“Cada vez que pasó algo como lo que ocurrió ahora, con una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, siempre terminaron siendo tensiones provisorias de corto plazo, con soluciones bastante rápidas que volvieron a poner el precio del petróleo donde estaba la semana anterior", aseguró.

Por eso, no espera un escenario de petróleo en tres dígitos.

"No creo que venga una disparada del petróleo hasta los u$s 100. Y si llegara a pasar, sería algo de muy corto plazo. Mucho antes de fin de año lo veo nuevamente en el entorno de los u$s 60 o u$s 70, que es el rango donde normalmente se mueve“, afirmó.

Para el analista, el mercado suele sobrerreaccionar ante este tipo de noticias y luego corrige cuando baja la tensión diplomática.

Otra estrategia: aprovechar la baja de las tecnológicas

Con ese diagnóstico, Dirazar considera que hoy la oportunidad de inversión no pasa necesariamente por comprar petróleo sino por aprovechar la corrección que sufrieron acciones de calidad en Wall Street.

“Yo esta nueva tensión entre Estados Unidos e Irán la veo como una oportunidad para comprar activos que cayeron fuerte estos días, como las empresas tecnológicas relacionadas con los chips. Nvidia, AMD o Micron tuvieron bajas importantes y no caen porque estén demasiado perjudicadas por el petróleo, sino por contagio del mercado" explicó.

En ese sentido, remarcó que el horizonte debe ser de mediano plazo.

"Son problemas de corto plazo que históricamente se resolvieron rápido. Mañana o la semana que viene puede aparecer un nuevo acuerdo y el petróleo volver a bajar, mientras las acciones recuperan terreno“, señaló.

Por eso, descartó adoptar una postura excesivamente defensiva. "No me posicionaría de manera defensiva ante una fuerte suba del petróleo. Esperaría este momento, que puede ser ahora, para comprar las acciones que están cayendo fuerte", sostuvo.

Entre los Cedears que hoy considera más atractivos mencionó a AMD, Nvidia, Micron, Meta y Caterpillar.

"Aprovecharía la baja del mercado para comprar acciones que me gusta tener en cartera. Si tengo que nombrar algunas serían AMD, Nvidia, Caterpillar, Meta y Micron", indicó.

Respecto de Caterpillar, destacó que la reciente corrección también abrió una oportunidad. “Es una gigante del sector industrial que tuvo un 2025 y un comienzo de 2026 espectaculares. Ahora entró en una corrección bajista que me parece interesante para aprovechar y comprar“, explicó.

Dos estrategias para distintos perfiles

En definitiva, la nueva crisis en Medio Oriente vuelve a poner al petróleo en el radar de los inversores, aunque no todos creen que la mejor forma de aprovecharla sea comprar crudo.

Mientras los perfiles más conservadores encuentran en los Cedears de USO y XLE una cobertura frente a una eventual prolongación del conflicto, quienes tienen un horizonte de inversión más largo pueden aprovechar la volatilidad para incorporar empresas de calidad a precios más bajos.

“No me asusta lo que está pasando. Ya vimos varias veces que Donald Trump un día dice una cosa y al siguiente dice lo contrario. Los mercados pasan de fuertes bajas a fuertes subas muy rápido. Hay que buscar empresas sólidas, pensar en el mediano plazo y aprovechar las caídas para acumular posiciones, no especular con el corto plazo“, concluyó Dirazar.