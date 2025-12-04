La Provincia de Santa Fe volvió a los mercados internacionales con una licitación clave en el tramo final del año. Logró obtener u$s 800 millones de financiamiento mediante un bono a nueve años con un cupón de interés anual del 8,10%.

Esta combinación de condiciones financieras posiciona la operación como una de las mejores emisiones argentinas en el mercado internacional, al considerar tanto operaciones de gobiernos como corporativas.

Se recibieron ofertas por u$s 1800 millones de parte de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 inversores minoristas. Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por u$s 350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas del territorio nacional, lo cual constituye una fuerte señal de la confianza de los inversores en el crédito de la Provincia que cuenta con un sólido balance.

“Entendemos que esto refleja dos cuestiones importantes: la excelente calidad crediticia de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional, y que esta operación representa otro hito que marca el regreso de Argentina al mercado financiero internacional”, señalaron desde la jurisdicción que conduce Maximiliano Pullaro.

Cabe recordar que la provincia buscaba captar hasta u$s 500 millones, con la posibilidad de ampliar la operación hasta u$s 1000 millones, en una colocación bajo ley de Nueva York y con calificación B3 / B- por parte de Moody’s y Fitch. La recepción de ofertas estuvo abierta hasta hoy a las 13:45.

Obras para impulsar la energía, la producción y la seguridad

Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública.

*“Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia”, dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, al referirse al financiamiento internacional que obtuvo Santa Fe.

El contexto de los subsoberanos y ON

El ritmo de emisiones de empresas y provincias en los mercados internacionales muestra con precisión quirúrgica cómo cambió el acceso al crédito durante el primer año de Javier Milei.

Tras un arranque moderado en 2024, con financiamientos corporativos que rara vez superaban los u$s 1000 millones mensuales y prácticamente sin presencia provincial, la tendencia dio un giro a partir de septiembre que fue cuando las compañías comenzaron a acelerar sus colocaciones y las provincias comenzaron a testear la escena después de años de aislamiento financiero.

Ese quiebre se profundizó en 2025. Durante el primer trimestre, las empresas sostuvieron un ritmo estable de entre u$s 1000 y u$s 1500 millones por mes, mientras que las provincias retomaron la práctica de emitir deuda externa con mayor regularidad. El salto de noviembre de 2025, sin embargo, marca un antes y un después.

Con más de u$s 4200 millones en emisiones corporativas y u$s 900 millones de provincias, ese mes funcionó como el verdadero “regreso” de la Argentina al circuito financiero global. Para el mercado, el volumen no sólo es extraordinario por la magnitud, sino por lo que implica, que las empresas y gobiernos subnacionales lograran fondeo en condiciones que hacía años parecían inalcanzables.

Este flujo de dólares cumple además un rol macro más amplio. Las colocaciones externas actúan como un colchón que reduce la presión sobre el Banco Central (BCRA) y contribuyen a sostener la estabilidad cambiaria lograda en las últimas semanas.

La Consultora 1816 aseguró en su informe semanal que, si la cuenta capital no permitió hasta ahora que el Tesoro acumule más divisas, ni que el dólar spot se aleje del techo de la banda, es en buena medida porque ese flujo externo compensa la menor liquidación del agro tras el fin de las retenciones.

En las últimas cinco semanas, provincias y compañías locales colocaron más de u$s 5280 millones en los mercados internacionales y domésticos, a la par de Santa Fe, Vista Energy emitió u$s 300 millones al 7,8%, Capex con u$s 50 millones al 3,5%. Antes, YPF sumó dos operaciones por u$s 235 millones y u$s 500 millones (a tasas de 3,25% y 6%), mientras que Compañía General de Combustibles obtuvo u$s 300 millones al 5% y Genneia aseguró u$s 400 millones al 8 por ciento.

En el tramo provincial, CABA captó u$s 600 millones al 7%, a la vez que empresas energéticas como TGS (u$s 500 millones al 10%), Edenor (u$s 201 millones al 5%) y Pluspetrol (u$s 500 millones al 5,5%) reforzaron la tendencia. El cierre de octubre ya había dejado dos grandes emisiones: Pampa Energía por u$s 450 millones al 12% y Tecpetrol por u$s 750 millones al 5 por ciento.