En los últimos seis años, todos los diciembres cerraron con retornos positivos, con una suba promedio del 9,7% en dólares, un mínimo de 0,9% (2020) y un máximo de 22% (2019).

Qué esperan los analistas sobre el futuro de las acciones y cuales son los papeles preferidos.

Esperando el rally de fin de año

Existe un comportamiento estacional en Wall Street en el que las acciones tienden a subir al fin de cada año.

En general, los meses de diciembre tienden a dejar una ganancia de 1,2% en el S&P500 y, desde 1964, los meses de diciembre suelen cerrar con ganancias el 70% de las veces.

Esto se enmarca en lo que se llama el rally navideño, y en el que las acciones tienden a subir bajo la expectativa de un mayor consumo estacional por las compras navideñas, alentadas también por el fin del año y el rearmado de carteras de los fondos de inversión global.

Lo interesante es que dicha dinámica tiene su correlato en la bolsa local.

Según datos de Delphos Investments, en los últimos seis años, todos los diciembres cerraron con retornos positivos, con una suba promedio del 9,7% en dólares, un mínimo de 0,9% (2020) y un máximo de 22% (2019).

En la última década, el 70% de los diciembres resultaron favorables, mientras que al ampliarse la muestra a 20 y 30 años, la proporción de meses positivos se ubicó en 60% y 70%, respectivamente.

Incluso en años electorales, diciembre tiende a mostrar un sesgo alcista.

Cuatro de los últimos cinco años electorales registraron retornos positivos en diciembre, con una suba promedio del 6,6% en dólares.

Al observar los últimos diez años electorales, los diciembres positivos y negativos se equilibran en cantidad, pero el retorno promedio sigue siendo positivo en 2,2%.

Además, los años de elecciones legislativas también exhiben estacionalidad favorable, según los datos de Delphos.

Los analistas de Delphos Investments indicaron que el “Rally de Santa Claus” también alcanza al Merval.

“La evidencia histórica muestra que diciembre suele ser un mes positivo para el índice local, incluso en años electorales y legislativos, lo que refuerza nuestra visión de sostener posiciones en Argentina en un contexto de fundamentos sólidos.La estacionalidad de diciembre ha sido ampliamente favorable en los últimos años, lo que respalda mantener exposición al Merval”, dijeron.

Bajo este contexto, desde la consultora creen que aun existe potencial alcista en las acciones, por lo que mantienen su optimismo en la renta variable y recomiendan mantenerse comprados.

“La combinación de fundamentos favorables y estacionalidad positiva justifica sostener posiciones en el Merval. Aun dejando de lado la estacionalidad, los argumentos macroeconómicos, microeconómicos y políticos continúan avalando valuaciones más elevadas hacia adelante, por lo que no vemos razones para reducir exposición en este momento”, remarcaron desde Delphos.

Con una visión similar, los analistas de Adcap Grupo Financiero recomendaron mantener una posición sobre-ponderada en acciones argentinas, con énfasis en servicios públicos de alta beta. (Transener, TGN, Metrogas), bancos selectos (BBAR), y líderes del sector de petróleo y gas (YPF, Vista, Pampa), donde el potencial de suba hasta el precio objetivo y los múltiplos razonables respaldan una revalorización adicional.

El potencial alcista en YPF ante un escenario optimista, según Adcap Grupo Financiero es de 76%, mientras que para Vista es del 113% en ese mismo caso. Por su parte, en Pampa, TGS y Transener, el potencial alcista bajo un escenario optimista es de 68%, 26% y 37% respectivamente.

Rally poselectoral

El resultado electoral generó un cambio rotundo en la performance de las acciones este año.

El S&P Merval acumulaba perdidas cercanas al 40% en dólares este año, sin embargo, el rally de más del 50% desde el piso de septiembre hizo que las mermas se moderen sustancialmente y hoy el índice muestra una baja de apenas 2,7% en dólares en lo que va del año.

Las acciones si bien tuvieron un rally post electoral, hicieron piso antes del 26 de octubre. Desde el mínimo a comienzo de octubre hasta la fecha, las ganancias superan el 100% en muchos de los papeles argentinos.

Casos como Edenor, Banco Macro, Banco Supervielle y BBVA Argentina registran ganancias entre 110% y 137%.

Otros papeles como Grupo Financiero Galicia y Telecom, suben entre 82% y 99%.

Más atrás se encuentran papeles como YPF, Pampa, TGS, Cresud e IRSA, con avances de entre 40% y 59% desde comienzo de octubre hasta la fecha.

Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, detalló que el mercado local atraviesa uno de los rallies más fuertes de los últimos años tras las elecciones legislativas.

“La mejora del respaldo político al gobierno, la señal fiscal y la consolidación de un modelo más exportador encendieron un cambio de expectativa. Esto es una menor probabilidad de crisis cambiaria y más confianza en el gobierno”, sostuvo.

En lo que respecta al futuro de las acciones, Waitzel agregó que sigue habiendo oportunidades.

“La clave no está en buscar rezagados, sino en sectores con drivers estructurales. El segmento energético (YPF, Pampa Energía, TGS) se consolida como el principal beneficiado del nuevo ciclo, respaldado por más producción, infraestructura y exportaciones. El mercado ya no apuesta solo por el “rebote electoral”, sino por un salto productivo real”, consideró Waitzel.

Por su parte, Maximiliano Tessio, asesor financiero, consideró que cree que sigue habiendo una historia para mayores mejores en los papeles de bancos y de Oil & Gas.

“En bancos vamos a ver en estos días pésimos balances, algo que ya está en gran medida incorporado en precios, pero no será neutro. No obstante, observando el potencial de expansión del crédito en lo que ahora es una economía normalizada, nos permite ser muy optimistas y ver estas caídas como posibilidad de compra. En Oil & Gas vemos buenos balances y mucho valor”, recalcó Tessio.

Expectativas macro

Se espera un escenario de expansión macro, dentro de los cuales, los distintos sectores tendrían una dinámica positiva.

Fernando Marull, economista y director de FMyA, indicó que para 2026 espera que en el comienzo del año continue la recuperación y luego modere las subas, y cierre el año de nuevo con una suba promedio de +4% en el PBI.

Según su proyección, por demanda, la Inversión subiría 10% con la mejora en obra pública y privada, las tasas más bajas y la reactivación de los negocios sin riesgo político.

Por el lado del Consumo privado, Marull estima que continuaría subiendo 6% con leve recuperación del salario y el empleo; y las exportaciones aumentarían al 10%.

“Esperamos un año con tasas más bajas, dólar más alto (flexibilización de restricciones) y salarios recuperando. De pasar reformas, el impacto es más de largo plazo”, afirmó Marull.

Por sectores, Marull dijo que va a haber sectores beneficiados de confirmarse el dólar más alto, como Construcción que subiría 12% (además de mayor obra pública presupuestada) y Turismo interno, Energía y Minería seguiría en tendencia alcista, Comercio e Industria crecerían al 4% todavía un poco rezagados, y el Agro subiría 2% más por Ganadería que por Agricultura.

Lo que el mercado comienza a ver a mediano plazo es un escenario de reanudación del crecimiento económico, luego del estancamiento preelectoral y el inicio de un ciclo de expansión económica a largo plazo.

Es decir, un contexto en el que el nivel de actividad logre superar los picos de 2011, algo que no se ha podido aun, siendo dicho año el pico de actividad de Argentina.

Si la economía ingresa en una fase expansiva, es esperable que las acciones puedan tener una mejor evolución ya que las grandes compañías argentinas podrían ver un incremento en sus negocios.

Esto implicaría un aumento en su actividad y potencialmente mayores ganancias.

Por ello, ante tal contexto, los analistas buscan acciones con potencial ante tal escenario económico futuro.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que, espera una macro estabilizada, inflación a la baja y un escenario de previsibilidad para empresas e individuos acompañado por un crecimiento sostenido del PBI en el período 2025 a 2030.

En ese contexto, Lazzati ve valor en los bancos.

“Desde Insider el ejercicio que hacemos es comparar el segmento bancario de Brasil y Chile con los referentes locales y entendemos que, con este nuevo escenario, las acciones de bancos en Argentina (Banco Macro, Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina) serían las más beneficiadas y tenderían a incrementar su valor 3 veces más respecto a sus precios de hoy”, detalló Lazzati.

Los analistas de Baires Asset Management explicaron que, en el escenario económico argentino, las acciones financieras y energéticas suelen ser las primeras en reaccionar en un escenario de crecimiento, ya que reflejan las expectativas de inversión (energía) y la expansión del crédito (bancos) con mayor rapidez.

“En un contexto de mayor crecimiento macro consideramos primero ponderar al sector bancario que son, por naturaleza, las empresas más expuestas a la salud general de la economía”, dijeron.

En ese sentido, agregaron que, un crecimiento sostenido se traduce en un mayor volumen de crédito, menor riesgo de default y crecimiento del negocio de servicios y comisiones.

“En esta línea ponderamos al Grupo Financiero Galicia (el mayor banco privado del país es la acción con más sensibilidad al ciclo económico) y Banco Macro (fuerte presencia en el interior del país se beneficia directamente de una recuperación del consumo en las economías regionales)”, detallaron.

Finalmente, afirmaron que también ponderan al sector energético.

“Este segmento se beneficia de la normalización tarifaria, las inversiones en Vaca Muerta (dólar-dependiente) y el incremento de la demanda industrial asociado al crecimiento. Empresas consolidadas como YPF, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur las vemos con un upside importante en caso de un fuerte crecimiento macroeconómico”, sostuvieron.

El mercado sigue debajo de los máximos

Si bien el mercado se ha recuperado con fuerza, las acciones siguen lejos de sus máximos.

Para tomar como ejemplo, el S&P Merval en dólares se ubica en los u$s 2000, lo cual implica que se encuentra un 22% debajo del techo de enero, medido en valores constantes.

Casos como Galicia se encuentran un 24% debajo de su máximo de enero, al igual que Banco Macro y BBVA Argentina, con guarismos similares.

Por su parte, Grupo Supervielle está todava un 38% debajo del techo de enero.

En el sector energético, YPF se encuentra 19% debajo del máximo de enero, mientras que Edenor está un 27% debajo.

En cambio, Pampa se sitúa apenas 2% debajo del techo histórico y TGS está en el mismo valor que a comienzo de año.

Los analistas de Balanz afirmaron que el cambio rotundo en las expectativas después de las elecciones de medio término, sumado al apoyo inédito del gobierno de Estados Unidos y a un muy favorable contexto externo del cual las acciones argentinas se habían desacoplado este año, parecerían alinearse en favor de los activos argentinos.

Según estimaciones de Balanz, pese a la suba tan pronunciada, el Merval aún tendría que avanzar cerca de un 18% adicional para llegar a los máximos registrados a comienzos de año.

“Pensando en el corto plazo, si bien las acciones ya materializaron la mayor parte de la convergencia, existe todavía un selecto grupo de acciones que podrían mostrar un retorno de entre 25% y 60% en un escenario de convergencia hacia los máximos de este año. Entre éstas, se encuentran Grupo Supervielle, Edenor, BBVA Argentina, Banco Macro, Loma Negra, YPF y Grupo Financiero Galicia”, puntualizaron.

Para ver ese potencial alcista, desde Balanz explicaron que la compresión adicional en el riesgo país debería ser un factor clave para los retornos de estas acciones, particularmente ya que son las de mayor sensibilidad a la prima de riesgo.

Los analistas de Grupo SBS, detallaron que aun pese a la fuerte suba en los papeles argentinos, se mantienen constructivos con las acciones locales.

“Seguimos viendo el mayor valor en Oil & Gas (Vista, YPF, Pampa, TGS), a la vez que el sector bancario seguirá teniendo el desafío de la transición hacia una operatoria con mayor sesgo hacia el sector privado”, dijeron.

Sobre los bancos, desde Grupo SBS consideraron que estos deberían también ver una mejora en sus hojas de balance por revalorización de títulos en cartera tras el rally post electoral.

“Un entorno de menores tasas reales debería mejorar los ratios de mora del sistema”, insistieron.

Además, resaltaron que el sector de materiales (Aluar, Ternium y Loma Negra) debería verse favorecido si la economía repunta, por lo que cuanto antes comience el desarme del apretón monetario y la baja de tasas, mejor.

“Para todos los sectores, deberá considerarse que más allá de los fundamentos, el flujo manda en el corto plazo y que, de haber novedades positivas en materia de acumulación de reservas y algunas reformas o mayores consensos políticos, los más beneficiados de la compresión esperada en el Riesgo País en un caso semejante, serían los papeles de mayor beta como Galicia”, cerraron desde Grupo SBS.