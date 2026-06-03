El Gobierno del Chubut llevó adelante, este martes, el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026, en un evento destinado a operadores turísticos, medios de comunicación, autoridades y referentes del sector.

La presentación tuvo lugar a las 18:30 horas en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación del gobernador Ignacio “Nacho” Torres y del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y permitió exhibir la amplia oferta turística de la provincia para los próximos meses, destacando sus principales atractivos naturales, culturales y de aventura.

Durante el lanzamiento, se puso en valor el posicionamiento de Chubut como uno de los destinos turísticos más completos de la Patagonia. En ese marco, uno de los hechos destacados de la temporada es el reciente registro de una ballena azul en aguas del Parque Patagonia Azul, un acontecimiento de relevancia internacional que refuerza el liderazgo de la provincia en materia de turismo de naturaleza y observación de cetáceos.

A ello se suma la tradicional temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés, una de las experiencias más emblemáticas del turismo argentino y reconocida mundialmente.

Prensa gobierno de Chubut

Turismo en la nieve

Asimismo, se promocionó el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, ubicado a solo 15 kilómetros de Esquel, reconocido por la calidad de su nieve y por ofrecer una experiencia ágil y accesible para quienes practican esquí y snowboard en todos los niveles.

Patrimonio Mundial

Otro de los ejes de la presentación fue el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que resguarda ejemplares de alerce que superan los 2.000 años de antigüedad y ofrece algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Un viaje por la historia

La propuesta turística de invierno también incluyó a La Trochita, uno de los trenes históricos a vapor más emblemáticos del mundo, cuya histórica formación recorre la estepa patagónica brindando una experiencia única que combina patrimonio, historia y naturaleza.

Promociones y beneficios

Con el objetivo de fomentar el acceso a las distintas actividades vinculadas a la Temporada de Invierno 2026, la Provincia, a través del Banco del Chubut, impulsa una serie de promociones bancarias que incluyen financiación en cuotas sin interés y descuentos exclusivos.

En materia de hospedaje, los “Hoteles 365” ofrecen un 30% de ahorro, con un reintegro de hasta $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de hasta $13.000 para clientes Patagonia VIP, además de hasta 12 cuotas sin interés.

La “Promo Clubes” incluye el pago de equipos y clases vinculadas a deportes en la nieve, con hasta 12 cuotas sin interés.

En hoteles de la Cordillera, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $40.000. Asimismo, con la misma tarjeta podrán acceder a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, todos los días, en actividades vinculadas al turismo, con un tope de devolución de $12.000.

Por otra parte, los restaurantes adheridos a la promoción ofrecerán un 30% de ahorro en un pago con la tarjeta de crédito Patagonia 365, todos los días, con un tope de devolución de $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de $13.000 para clientes Patagonia VIP.

Por último, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en actividades de avistaje marítimo, todos los días, con un tope de devolución de $15.000.