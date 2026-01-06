La industria del seguro está floreciendo nuevamente en la Argentina. Luego que el ministro Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunciara hace unos meses que se venía “la revolución de los seguros”, distintos jugadores del ecosistema financiero salieron a la cancha para ofrecer nuevos productos.

El último fue Ualá, que lanza hoy Seguros de Vida y Accidentes Personales, con cuotas que van desde los $ 2500 mensuales y sumas aseguradas de hasta $ 100 millones.

En asociación con Allianz, líder mundial de la industria, la compañía busca ofrecer una experiencia 100% digital, desde su app, y llegar a una cantidad considerable de sus usuarios.

“La adopción de los seguros de vida es muy baja en la Argentina. Menos del 10% tiene uno. Hay un 90% de gente que hoy podría necesitarlo, pero no lo tienen. El gran problema es que son muy caros y complejos. Ahí vemos una oportunidad”, explicó a El Cronista Joaquín Richards, Director de Seguros de Ualá.

Pensando las reformas de segunda generación un sábado a la mañana con el presidente @JMilei que no para nunca: reforma laboral, mercado de capitales, contratos, seguros, etc. La conversación sobre los seguros como alternativa al Estado fue alucinante. Se viene la revolución de… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 24, 2025

Ante la muerte de su sostén económico, las familias no sufren sólo estrés emocional y dolor, sino también una verdadera crisis económica. Para mitigar esos problemas, surgen los seguros de vida. En el caso del banco fundado por Pierpaolo Barbieri, incluyen alternativas como Vida Esencial, Vida Integral y Vida Plena, con coberturas que contemplan fallecimiento, invalidez y enfermedades críticas.

Según informó la compañía, los paquetes también incluirán próximamente asistencias como telemedicina, descuentos en farmacias y reintegro de gastos de sepelio.

Por su parte, los de Accidentes Personales tendrá opciones como Trabajo Esencial y Trabajo Plus, que brindan respaldo ante imprevistos y gastos derivados de accidentes que sufran los trabajadores independientes.

Para Ualá será crucial la segmentación de clientes a la hora de ofrecer las pólizas. “Para personalizar el servicio, usamos datos del cliente, de su perfil, su edad, para entender cuál es la cobertura más esencial, barata, y completa. Le mostramos cuál le recomendamos, pero abajo le damos una comparación de los tres tipos”, reveló Richards.

“En un mercado donde muchas veces la protección es costosa o de difícil acceso, nuestro objetivo fue crear un producto fácil y accesible”, agregó.

En Ualá consideran que la cantidad de pólizas que venderán será muy significativa. Los nuevos productos se implementarán de manera progresiva y las condiciones de acceso podrán variar según el perfil del cliente.

La compañía planea competir con otros bancos y fintech, lanzando en el mediano plazo más coberturas y seguros, que estarán integradas en su ecosistema de soluciones financieras digitales.