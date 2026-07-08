GNP Seguros ampliará su alianza con la empresa estadounidense Palantir Technologies para extender el uso de inteligencia artificial (IA) en la detección de fraudes, el monitoreo de riesgos y la suscripción de pólizas en sus principales líneas de negocio.

La aseguradora, perteneciente a Grupo BAL, informó que el nuevo acuerdo permitirá escalar el uso de las plataformas Foundry y Artificial Intelligence Platform (AIP) en los seguros de salud, vida, autos y daños, con el objetivo de integrar en una sola base operativa la información de reclamaciones, suscripción, operaciones y riesgos.

De acuerdo con la empresa, las herramientas de IA permitirán identificar patrones anómalos en las reclamaciones, detectar posibles intentos de fraude antes de que se efectúen los pagos y generar análisis para fortalecer la gestión de riesgos, siempre bajo supervisión humana.

Primer cliente comercial en América Latina

Con esta expansión, GNP se convirtió en el primer cliente comercial de Palantir anunciado públicamente en América Latina.

Eduardo Esteve, vicepresidente para América Latina de Palantir Technologies, destacó que la aseguradora mexicana ha convertido la tecnología de la compañía en un elemento clave para su estrategia de innovación.

“GNP Seguros es una de las instituciones más importantes de México, y estamos orgullosos de ver cómo la tecnología de Palantir se convierte en un pilar fundamental para su continua innovación”, afirmó.

IA para fortalecer la suscripción de pólizas

Enrique Ibarra, director de Información y Transformación de GNP Seguros, señaló que la integración de Foundry y AIP forma parte de la evolución tecnológica de la aseguradora.

“La integración de plataformas avanzadas, como Foundry y AIP, para unificar nuestros datos y aprovechar la Inteligencia Artificial es un paso natural en nuestra estrategia”, comentó.

GNP explicó que ya utilizaba las plataformas de Palantir en proyectos específicos para el procesamiento de reclamaciones, la detección de fraudes y la mejora en la precisión de la suscripción de seguros, capacidades que ahora serán ampliadas a una mayor parte de su operación.

Aquí está la versión final, lista para pegar en Arc, como bloque completo para insertar después de “IA para fortalecer la suscripción de pólizas” y antes del cierre de la nota:

Controversias en otros mercados

Palantir y su producto estrella Foundry no llegan a México sin historial.

En el Reino Unido, Privacy International ha cuestionado durante años sus contratos con el sistema de salud pública (NHS) por la opacidad sobre qué datos de pacientes procesa y quién puede acceder a ellos. En Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation documentó en enero de 2026 cómo las plataformas de la empresa centralizan información de programas como Medicaid, lo que alimentó denuncias sobre el uso de datos de salud y financieros con fines de vigilancia.

El patrón se repite: cada vez que la compañía entra a un sector que maneja datos sensibles, las preguntas sobre gobernanza, transparencia algorítmica y control ciudadano sobre la información la siguen.

En México, el riesgo no es hipotético, si bien precede la entrada de Palantir al mercado.

En febrero de 2026, un ataque cibernético contra la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), el regulador del sector asegurador, expuso las cédulas de más de 90 mil agentes de seguros, con nombre completo, CURP, RFC y fotografía incluidos.

Meses antes, la organización R3D había confirmado una filtración de datos en Banorte que afectó a más de 100 mil personas, y el IMSS reportó la vulneración de información de 20 millones de pensionados. El país ocupa el tercer lugar en ciberataques según la CONDUSEF y la OEA, y el sector financiero es el más vulnerable.

Palantir ha rechazado sistemáticamente las acusaciones sobre el manejo de datos sensibles. Ante un reportaje del New York Times de mayo de 2025 sobre una supuesta base de datos federal unificada en Estados Unidos, la empresa calificó el señalamiento de falso y aclaró que no figura como proveedor de ningún proyecto para fusionar información entre agencias.

Ante a un informe de la EFF de enero de 2026, Palantir dijo que cada contrato gubernamental opera como una instancia de software independiente, con controles legales y técnicos exclusivos para cada cliente.

Sin embargo, para el usuario final el esquema tiene un matiz relevante: el propio aviso de privacidad corporativo de Palantir aclara que no aplica al tratamiento de datos que hacen sus clientes con sus productos, por lo que remite a quien quiera ejercer sus derechos al aviso de privacidad de ese cliente, en este caso GNP.

En otras palabras, aunque la tecnología detrás de la detección de fraude y la suscripción de pólizas sea de Palantir, la responsabilidad de atender quejas, correcciones o reclamos de los asegurados mexicanos recaería contractualmente en un cliente como GNP, no en el proveedor tecnológico.

*Con información de Alejandro Ángeles.