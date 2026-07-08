El esperado encuentro entre España y Bélgica, parte de la llave 2, tendrá lugar en el estadio Los Ángeles el viernes 10 de julio a las 16:00 (hora Argentina).

La selección española, conocida como La Roja, llega a este enfrentamiento con una defensa implacable, habiendo mantenido su arco en cero durante todo el torneo, mientras que los Diablos Rojos de Bélgica atraviesan un gran momento ofensivo tras una convincente actuación en su partido de octavos de final.

En octavos, España obtuvo una ajustada victoria de 1-0 contra Portugal, gracias a un gol en los últimos minutos del juego, lo que no solo les permitió avanzar, sino que también estableció un nuevo récord en la historia de los Mundiales al superar la racha de 559 minutos sin recibir goles, que pertenecía a Suiza.

Por su parte, Bélgica llega a este duelo tras una espectacular goleada 4-1 sobre Estados Unidos en octavos, donde destacaron Charles De Ketelaere con dos goles, así como Hans Vanaken y Romelu Lukaku, que sellaron el triunfo.

El equipo español se posicionó como líder del Grupo H al registrar un empate sin goles contra Cabo Verde, seguido de una contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudita y una victoria ajustada 1-0 ante Uruguay. Posteriormente, reafirmaron su aspiración al título con un claro 3-0 ante Austria en dieciseisavos.

En cuanto a Bélgica, los Diablos Rojos finalizaron segundos en el Grupo J tras empatar con Egipto e Irán y lograr una notable victoria 5-1 contra Nueva Zelanda. En dieciseisavos, demostraron su agresividad al derrotar 3-2 a Senegal. Su mejor desempeño en Copas Mundiales fue el tercer lugar en Rusia 2018.

La historia entre ambas selecciones en el torneo más importante del fútbol mundial es equilibrada, con ambos equipos registrando una victoria. El más reciente enfrentamiento se produjo en la fase de grupos de Italia 1990, donde España ganó 2-1, mientras que en México 1986, Bélgica salió victoriosa en una emocionante tanda de penales.

El árbitro del partido será Michael Oliver.

Resultados de España en el Mundial

Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

Octavos de Final: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Resultados de Bélgica en el Mundial

Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

Octavos de Final: Estados Unidos 1 vs Bélgica 4 (6 de julio)

Horario según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas