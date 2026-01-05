La Secretaría de Finanzas anunció este lunes una nueva licitación para el miércoles 7 de enero, en el que ofrecerá un canje de instrumentos dólar linked que vencen el 16 de enero por otros con fecha al 30 de este mes.

“El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura Dólar Linked se realice con menor incertidumbre”, explicó el ministerio de Economía en redes sociales.

Así, los tenedores de la Lelink con vencimiento el 16 de enero de 2026 (D16E6) podrán participar de una operación de conversión por una letra con fecha al 30 de enero (D30E6).

Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, aseguró que el Gobierno busca que “el roll over de los instrumentos de cobertura Dólar Linked se realice con mayor transparencia y menor incertidumbre, evitando posibles desarbitrajes del fixing del tipo de cambio mayorista (A3500) entre el día de la licitación y la liquidación”.

La recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 horas y finalizará a las 15:00 horas del miércoles 7 de enero y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el lunes 12 de enero.

La licitación será con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar la cantidad de valor nominal en dólares estadounidenses y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO u$s 1000 con dos decimales, al cual suscribirán la Lelink D30E6.