En esta noticia Capacitación y reducción de siniestros en el transporte de carga

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que en México existen alrededor de 90 mil camiones detenidos por falta de operadores, cifra que podría superar las 108 mil unidades hacia 2028 si no se fortalece la formación de talento especializado, en un contexto donde el sector asegurador y logístico impulsa la profesionalización como herramienta para reducir siniestros.

En este escenario, el programa Conductores Profesionales de Tractocamión con Licencia Federal Tipo B, impulsado por Generation México, Quálitas y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), alcanzó 500 egresados durante el segundo trimestre de 2026, consolidándose como una iniciativa clave para la formación de operadores y la gestión de riesgos en el transporte de carga.

El programa fue lanzado en 2024 con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales en el sector logístico y atender una de las principales brechas de talento en el país, al tiempo que se vincula con la necesidad de reducir la siniestralidad en carretera.

Desde su arranque, la iniciativa ha mostrado un crecimiento acelerado. En 2024 participaron 157 personas, de las cuales 146 se graduaron y 117 obtuvieron su Licencia Federal Tipo B. Para 2025, el programa casi duplicó su alcance con 321 participantes y 298 egresados.

Los resultados también reflejan un impacto directo en la inserción laboral. En 2025, 88% de los egresados consiguió empleo en menos de 90 días y 97% en menos de 180 días, mientras que sus ingresos se incrementaron más del doble respecto a su situación previa al programa.

Capacitación y reducción de siniestros en el transporte de carga

En este contexto, la participación del sector asegurador cobra relevancia al enfocarse en la prevención de riesgos, donde la capacitación de operadores se considera una herramienta para disminuir la frecuencia y severidad de accidentes , además de mejorar el desempeño de las flotillas aseguradas.

“En Quálitas creemos que impulsar la profesionalización de los operadores es una de las mejores formas de fortalecer la seguridad vial, la competitividad del transporte y las oportunidades de desarrollo para miles de familias”, señaló Raúl Reynoso, gerente de Siniestros de Equipo Pesado de la aseguradora.

Las organizaciones participantes destacaron que la formación de estos 500 operadores refleja un cambio de enfoque en el sector, al pasar de un modelo centrado en la atención de siniestros a uno basado en la prevención mediante capacitación especializada.