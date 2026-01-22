El Banco Central ya captó más de u$s 800 millones en el primer mes del año con la nueva política de sumar reservas aunque ese número es bastante inferior a los u$s 1748 millones que acumuló en enero de 2025 y esto tiene su explicación en el equilibrio que busca mantener entre acumulación, tipo de cambio e inflación.

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el Gobierno quiere hacer todo lo posible para que no se agudice en 2026. En ese marco, hará hoy un canje de bonos para despejar presiones sobre el dólar. Se trata de un cambio de los que vencen el 30/01/26 (D30E6) por otros al 27/02/26 (D27F6), al 30/04/26 (D30A6) y al 30/06/26 (TZV26).

“Esto responde a que, cada vez que vence un dólar linked hay presión en el mercado cambiario por subir el dólar del día en el que el bono toma como referencia para el pago, para que el bono rinda más”, detalló a El Cronista Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, sobre la jugada. Busca sacar nominales de circulación para quitarle presión al dólar el día que toma como referencia para el pago.

Y es que, “el mercado descontaba una suba del dólar cuando el BCRA empezara a comprar reservas”, recordó Federico Machado, director de Open. Sin embargo, señaló que eso se sucedió, en parte, por la venta de cobertura en los primeros días, pero también por los dólares provenientes de las obligaciones negociables del último trimestre del año pasado. “Una mayor oferta de dólares junto con una recomposición de la demanda de pesos viene haciendo que el BCRA pueda comprar dólares y el tipo de cambio se mantenga bajo”, detalló.

El BCRA calibra su ritmo de compra para no alterar la presión cambiaria también. “Creo que el Gobierno viene con compras menos potentes de lo que debería y eso responde a que tiene miedo de dejar pesos en la calle que presionen el tipo de cambio”, describió a El Cronista Fabio Rodríguez, economista y director de MyR Consultores.

Además, mantiene el cepo para las empresas. Según analizan en Horses Asset Management, “existe cierta desazón entre los empresarios en Davos puesto que circulaba un off de que Milei iba a flexibilizar por completo el régimen de control de cambios vigentes, pero no se habló del tema en el encuentro con bancos”.

Sin embargo, indicaron el primer mandatario prometió novedades respecto “la libertad cambiaria” para la “Argentina Week” que tendrá lugar en Manhattan durante la primera semana de marzo, después de la segunda revisión y desembolso del Fondo Monetario Internacional.

Las nuevas bandas cambiarias que ajustan por inflación prometían un precio del dólar más “sincero” para 2026 allá por diciembre, pero el Gobierno lo mantiene pisado por la vía de la restricción monetaria, para así no poner más presión sobre los precios de la economía. El 31 de enero el precio tope de la banda será de $ 1564,30 y al 28 de febrero alcanzará los $ 1608,10. No obstante, actualmente el dólar oficial mayorista se encuentra en 1430,5 pesos. Debería subir más de 10% en un mes y diez días para coquetear con el techo de la banda y el Gobierno festeja que se haya alejado esa frontera.

Además, en reiteradas ocasiones, el Tesoro vendió divisas en el mercado libre de cambios mientras que se vio una participación activa del BCRA en el de futuros y dólar linked. Eso fue más evidente en el arranque del nuevo programa monetario. En tanto, se combina con la estrategia de un Tesoro se ocupa de mantener las tasas altas para asegurarse la renovación de vencimientos. Las Lecap rinden arriba del 35%, por lo que captan la atención de los inversores, contra una inflación prevista para el año en torno al 24%-30 por ciento.