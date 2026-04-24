La Secretaría de Hacienda confirmó el fortalecimiento de una estrategia internacional para investigar operaciones financieras sospechosas vinculadas a mexicanos con cuentas en el exterior. La medida surge tras acuerdos con Italia y organismos de Naciones Unidas. Según el comunicado oficial, el foco está en delitos como lavado de dinero, fraude y extorsión. “Se busca robustecer los mecanismos de identificación y mitigación de riesgos asociados a la delincuencia organizada”, indicaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. El operativo se apoya en el intercambio de información estratégica con autoridades italianas y el Instituto Interregional de la ONU. Además, se avanzará en capacitaciones conjuntas para mejorar la detección de operaciones ilícitas. Esto permitirá identificar perfiles de riesgo en movimientos internacionales, especialmente en cuentas vinculadas a estructuras del crimen organizado. Las investigaciones apuntan a esquemas de lavado de dinero, fraude financiero y extorsión con ramificaciones fuera de México. “Se destacó la importancia de compartir buenas prácticas internacionales”, subrayaron desde Hacienda. También se busca alinear al país con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto implica reforzar controles sobre transferencias y operaciones sospechosas en el sistema financiero. “El objetivo es prevenir el uso indebido del sistema financiero y contribuir al combate efectivo de redes delictivas”, concluyó la dependencia, anticipando que la investigación continuará ampliándose en los próximos meses.