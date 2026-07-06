Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor budín de banana.

Cómo hacer un budín de avena, cacao y frutos rojos: una receta saludable para el desayuno o la merienda

Las recetas saludables siguen ganando espacio entre quienes buscan opciones prácticas para incorporar a la alimentación diaria. En ese escenario, el budín de banana sin harina y sin azúcar se convirtió en uno de los preparados más elegidos por combinar pocos ingredientes, un sabor dulce natural y una elaboración sencilla.

Cada vez más personas optan por reemplazar las harinas refinadas y el azúcar agregado por alternativas que conservan el sabor sin resignar textura. Gracias al dulzor de las bananas maduras y al uso de avena molida, este budín logra una consistencia húmeda y esponjosa, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una colación.

Cómo hacer un budín de banana sin harina y sin azúcar

Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede prepararse en menos de una hora. Además, se endulza únicamente con el azúcar natural de la fruta, aunque quienes prefieran un sabor más intenso pueden incorporar stevia o algún otro edulcorante apto para cocinar.

Las opciones saludables se hacen cada vez más presentes en los hogares

Ingredientes

3 bananas maduras.

3 huevos.

200 gramos de avena molida.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela.

Paso a paso para preparar el budín

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera o cubrirla con papel manteca. Pisar las bananas hasta obtener un puré bien cremoso. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar. Agregar la avena molida, el polvo para hornear y la canela. Mezclar nuevamente hasta obtener una preparación homogénea. Verter la mezcla en la budinera y cocinar entre 40 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Cuánto tarda en prepararse

El budín de banana sin harina y sin azúcar demanda aproximadamente 10 minutos de preparación y entre 40 y 45 minutos de cocción, por lo que el tiempo total ronda los 55 minutos. Con una dificultad baja y cocción al horno, se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan incorporar recetas saludables sin complicaciones en la cocina.