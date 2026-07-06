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Las recetas saludables siguen ganando espacio entre quienes buscan opciones prácticas para incorporar a la alimentación diaria. En ese escenario, el budín de banana sin harina y sin azúcar se convirtió en uno de los preparados más elegidos por combinar pocos ingredientes, un sabor dulce natural y una elaboración sencilla.

Cada vez más personas optan por reemplazar las harinas refinadas y el azúcar agregado por alternativas que conservan el sabor sin resignar textura. Gracias al dulzor de las bananas maduras y al uso de avena molida, este budín logra una consistencia húmeda y esponjosa, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o una colación.

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Cómo hacer un budín de banana sin harina y sin azúcar

Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y puede prepararse en menos de una hora. Además, se endulza únicamente con el azúcar natural de la fruta, aunque quienes prefieran un sabor más intenso pueden incorporar stevia o algún otro edulcorante apto para cocinar.

Las opciones saludables se hacen cada vez más presentes en los hogares
Las opciones saludables se hacen cada vez más presentes en los hogares

Ingredientes

  • 3 bananas maduras.
  • 3 huevos.
  • 200 gramos de avena molida.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharadita de canela.

Paso a paso para preparar el budín

  1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera o cubrirla con papel manteca.
  2. Pisar las bananas hasta obtener un puré bien cremoso.
  3. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, y mezclar hasta integrar.
  4. Agregar la avena molida, el polvo para hornear y la canela. Mezclar nuevamente hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Verter la mezcla en la budinera y cocinar entre 40 y 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  6. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.
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Cuánto tarda en prepararse

El budín de banana sin harina y sin azúcar demanda aproximadamente 10 minutos de preparación y entre 40 y 45 minutos de cocción, por lo que el tiempo total ronda los 55 minutos. Con una dificultad baja y cocción al horno, se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan incorporar recetas saludables sin complicaciones en la cocina.