En la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España ha conseguido una significativa victoria ante su rival Portugal, terminando el partido con un marcador de 1-0 en el estadio Dallas. Mikel Merino fue el encargado de marcar el único gol del encuentro a los 45’ del segundo tiempo.

El rendimiento de Mikel Merino fue sobresaliente, lo que le valió el título de jugador del partido. Además de anotar, realizó 5 pases correctos durante su participación.

Otro destacado de la selección española fue Rodri, quien se mostró sólido en el mediocampo, completando un total de 88 pases correctos.

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, eligió un 4-5-1 para iniciar el partido, alineando a Diogo Costa en la portería; con João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la defensa; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix ocupando el centro del campo; y Cristiano Ronaldo como referencia en el ataque.

Mientras tanto, el entrenador español, Luis de la Fuente, optó también por una formación 4-5-1, apostando por Unai Simón en el arco; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; con Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena en la mitad de la cancha; y Mikel Oyarzábal en la delantera.

El árbitro del partido fue Anthony Taylor, y bajo su supervisión, España logró consolidar su avance hacia los Cuartos de Final, dejando a Portugal fuera de la competición.

Cambios en Portugal

55’ 2T - Nuno Mendes fue reemplazado por Nélson Semedo

70’ 2T - João Félix dio paso a Rafael Leão y João Cancelo a Diogo Dalot

82’ 2T - Salieron Pedro Neto por Francisco Conceição y Vitinha por Bernardo Silva

Amonestaciones en Portugal:

43’ 2T Bernardo Silva (Conducta antideportiva) y 48’ 2T Renato Veiga (Interrupción del avance del rival)

Cambios en España

74’ 2T - Álex Baena fue sustituido por Ferran Torres

84’ 2T - Pedri salió por Fabián Ruiz y Dani Olmo dejó su lugar a Mikel Merino

96’ 2T - Mikel Oyarzábal fue reemplazado por Borja Iglesias

Amonestación en España:

53’ 2T Ferran Torres (Conducta antideportiva)