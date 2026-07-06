El lanzamiento de ayer del el Programa Financiero en moneda extranjera 2026-27 contuvo varios objetivos: despejar incertidumbre con vistas al proceso electoral del año próximo, plantear la certeza de estabilidad, y, más cerca aún, controlar la escena de la semana próxima, cuando se paguen los cupones por u$s 4300 millones que vencen el 9 de julio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mostró que el Día de la Independencia no se celebra solo este viernes, sino que el muro de vencimientos del año próximo de u$s 27.000 millones se escalará sin apelar al financiamiento externo, a menos que sea una opción más económica que las disponibles. En el exterior y los analistas del mercado insisten con la señal de una colocación global.

“Por qué pagar 12,5% cuando nos empujaban a salir en vez del 6,5% que estamos pagando ahora”, planteó el ministro.

Ahora anticipó que los préstamos con garantía de organismos internacionales por u$s 4000 millones no están contemplados entre las fuentes financieras, aunque están disponibles, lo mismo que la chance de una emisión global, si fuera necesario y como una opción más. La condición es de costos.

“Por qué pagar 12,5% cuando nos empujaban a salir en vez del 6,5% que estamos pagando ahora”, planteó el ministro.

La señal de suficiencia parte de una acumulación de u$s 3700 millones este año como buffer para el año próximo.

Caputo anticipó que financiará esa acumulación con un nuevo Bonar, el AO29, con el que estirará la curva de vencimientos e intentará expandir la buena racha de los AO27 y AO28, cuales captó u$s 4000 millones.

Pero también consolidar la confianza del mercado hacia el período posterior al primer mandato de Javier Milei. Por las dudas, confirmó que el swap norteamericano sigue disponible.

El mercado dibujó una sonrisa, el riesgo país bajó otro escalón.