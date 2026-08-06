En esta noticia Operaciones

Panorama

El stock de Bopreales informado por el BCRA descendió en u$s 763 millones de valor nominal respecto al día anterior, según datos informados al 3 de agosto.

Ese era exactamente el monto de Bopreales BPOA7 y BPOB7 que tenía el Tesoro en su cartera al cierre de julio de 2026, de acuerdo con las cifras oficiales.

“En otras palabras, podemos dar por confirmado que el Tesoro hizo uso del put que tienen estos instrumentos y se los vendió al Central contra pesos”, revela un informe de la consultora 1816.

Operaciones

“Paralelamente, damos por hecho que con esos pesos el fisco le compró al BCRA dólares, razón por la cual los depósitos del Mecon en el Central aumentaron u$s 794 millones este lunes”, completa el research.

“Es un tema circunstancial por la liquidación de Bopreales”, confirmaron en el Ministerio de Economía, al ser consultados por este diario.

Los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA no subieron el viernes pasado cuando liquidaba la licitación del 29 de julio en la que el financiamiento neto fue de $ 3,76 billones: de hecho, bajaron $ 0,26 billones en el día hasta $ 8,25 billones.

Panorama

El último día de cada mes, cuando se pagan sueldos, los depósitos en pesos del sector público en bancos comerciales suelen caer cerca de $ 3 billones a pesos constantes actuales.

Esta vez, el 31 de julio (día que, además de ser fin de mes, liquidaba la licitación), los depósitos públicos en bancos aumentaron $ 1,5 billones.