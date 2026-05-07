Durante el cierre de mercados de este jueves, 7 de mayo de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.27, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.05% en comparación con su costo en la sesión de apertura. En la última semana, la cotización del dólar cayó -1.13% y en el último año acumula un descenso de -9.65%, lo que evidencia una tendencia bajista en el mercado. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia bajista, con más caídas que alzas (6 vs 4) y un saldo neto negativo. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.03%, es menor que la volatilidad anual del 8.22%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, marcando un incremento continuo durante los últimos días. Este aumento se refleja en un dato de 1 que supera el umbral cero, sugiriendo una mayor estabilidad en el mercado. En contraste, los días anteriores habían mostrado una tendencia más volátil, aunque en general mantenían un carácter neutro. La reciente alza podría influir en la confianza del consumidor y las decisiones de inversión. El fortalecimiento de la moneda podría indicar un entorno económico más favorable, aunque se deben considerar factores externos que puedan afectar su sostenibilidad. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.