Javier Milei anunció un Súper RIGI encaminado a tener mayores ventajas que el RIGI original y, según prometió el Gobierno, aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina y ya fue enviado el proyecto. En tanto, desde Cancillería contaron que en paralelo tuvieron reuniones con empresas como Chevron, Bitso, Brigthstar, Nvidia, Visa. Sin embargo, ¿qué es es este régimen, para qué se creó, cómo funciona y qué ventajas tiene para las empresas? RIGI significa Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y consta de un programa del gobierno nacional creado por la llamada “Ley Bases” (Ley 27.742, de 2024) durante los primeros tiempos de la gestión Milei. Su objetivo es atraer inversiones privadas de gran cantidad de dinero, ya sean nacionales o bien extranjeras. El principal motivo de su creación responde al ofrecimiento de una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, más estabilidad legal por 30 años. La idea de la administración actual con este régimen de inversiones es que Argentina impulse sectores estratégicos con mucho potencial, como son el caso del petróleo, gas, minería y energías renovables, foresto industrial, turismo, infraestructura, tecnología y siderurgia, entre otras. Según analistas, estos sectores no recibieron inversión suficiente porque el país era percibido como imprevisible o con reglas cambiantes. Según el sistema solo pueden acceder proyectos de inversión que superen ciertos montos mínimos. Los umbrales para invertir son: Otro requisito importantes además de los montos es la responsabilidad del inversor de constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU). Esto significa una empresa cuyo único objeto sea ese proyecto en particular, sin mezclar activos ni actividades ajenas al mismo. En total, el régimen brinda 4 beneficios clave a las empresas que logren aplicar al sistema de inversión. Estos comprenden ventajas en impuestos, aduana, divisas y seguridad jurídica. Impuestos: ofrece una reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, con amortización acelerada de activos. Los dividendos tributan al 7%, y esa tasa baja al 3,5% después de 7 años dentro del régimen. Por otro lado, los quebrantos (o pérdidas) se pueden deducir sin límite temporal y transferir a terceros a partir del 5° año. Aduana: se brinda una exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos y componentes. Exención de derechos de exportación (retenciones) después de 2 o 3 años según el tipo de proyecto. Divisas (cepo cambiario): el RIGI da a los proyectos la posibilidad de ir ganando libertad para no liquidar divisas en el mercado local. ¿Cómo es esto? Cuando una empresa argentina exporta, los dólares que recibe no son suyos para hacer lo que quieran, sino que la ley les obliga a traer esos dólares al país y venderlos al Banco Central al tipo de cambio oficial, en un plazo de días. A cambio reciben pesos. A este proceso se le llama obligación de liquidación de divisas y se hace para acumular reservas en dólares y controlar el mercado cambiario. Ahora, tras el RIGI, pueden retener el 20% de las ganancias en dólares después de 2 años, el 40% después de 3, y el 100% después de 4 años. Esto es muy relevante porque implica que, pasado ese período, las empresas ya pueden empezar pueden girar las ganancias al exterior de forma libre y hacer con ellas lo que quieran. Seguridad jurídica: por último, la carga tributaria queda congelada por 30 años y el Estado no puede aumentarla para los proyectos aprobados. El monto total comprometido en el RIGI, tanto entre proyectos aprobados y como los que aún están en evaluación, alcanza ya los USD 94.965 millones. Se trata de 22 proyectos aún pendientes de aprobación por USD 67.755 millones, de los cuales la mayoría se concentra en energía y minería, con mucha repercusión en Vaca Muerta. Además, los 13 proyectos que ya fueron ratificados, suman hasta el momento una inversión total prevista de u$s 27.210 millones, los culaes también están enfocados en minería, energías renovables e infraestructura. Una cifra importante para el Gobierno es la cantidad de empleos generados hasta el momento con este régimen, el cual ronda, aproximadamente, los 35.000, siendo tanto directos como indirectos. El 19 de febrero de 2026, mediante el Decreto N° 105/2026, el Gobierno Nacional prorrogó por un año el plazo para adherirse al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Es decir que se extiende por 12 meses a partir del 8 de julio de 2026 el plazo para adherirse al RIGI, con el objetivo de dar más tiempo a proyectos de gran escala cuya estructuración financiera requiere más preparación. Más allá de la expectativa del nuevo RIGI, el sistema de grandes inversiones actual busca que las empresas paguen menos impuestos, importen sin aranceles, exporten sin retenciones, con una garantía del Estado las reglas del régimen no cambiarán en, al menos 30 años. La contraprestación a cambio de los inversores es el compromiso a invertir un gran capital en sectores estratégicos. Así, el Gobierno armó su estrategia para atraer “los dólares que Argentina necesita para crecer”.