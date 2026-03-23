Los analistas privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectan que el dólar mayorista continuará con movimientos moderados y llegará a $ 1452 en abril. En tanto, para finales de 2026 esperan que cierre en $ 1707. Las estimaciones de los 46 participantes (34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras) del sondeo que mensualmente realiza la autoridad monetaria se alinean con las percepciones del mundo bursátil que prevé un contexto externo e interno favorable para el ingreso de divisas y la gestión de las variables financieras. Para abril de 2026, la mediana de las proyecciones del conjunto de participantes se ubica en $ 1452 por dólar, según consigna el informe. El promedio del grupo Top 10 —quienes mejor proyectaron en relevamientos anteriores— lo estima en $ 1468. Esa cifra representa una suba de $ 23 respecto de los $ 1429 proyectados para marzo. También implica una depreciación de $ 42 frente a los $ 1410 registrados en diciembre de 2025, según el mismo informe del organismo. La dispersión entre analistas para abril es relativamente acotada. El percentil 10 se ubica en $ 1427 y el percentil 90 en $ 1512, lo que indica que la mayoría de las proyecciones se concentra en un rango de menos de $ 100, según el anexo estadístico del relevamiento. En tanto, a lo largo del año, el mercado anticipa que la depreciación continúa de manera gradual y sostenida. Los analistas esperan un tipo de cambio mayorista de $ 1475 en mayo, $ 1500 en junio, $ 1532 en julio y $ 1565 en agosto. El ritmo de suba mensual proyectado oscila entre $ 23 y $ 33, lo que configura una depreciación sin sobresaltos ni aceleraciones abruptas durante el primer semestre del año, de acuerdo con los datos del relevamiento. Pero el dato de cierre de año es el que más atención concentra. Para diciembre de 2026, la mediana del REM proyecta un dólar mayorista de $ 1707. El Top 10 lo estima en $ 1716. Eso representa una variación interanual esperada del 17,9% respecto de diciembre de 2025, según consigna la autoridad monetaria. El rango de dispersión para diciembre es significativamente más amplio que el de abril. El percentil 10 se ubica en $ 1607 y el percentil 90 en $ 1829, lo que refleja mayor incertidumbre entre los analistas sobre el segundo semestre del año. En total, el recorrido que los analistas esperan para el dólar mayorista entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026 es de casi $ 300. Se trata de una devaluación nominal gradual pero continua, consistente con una inflación anual proyectada del 26,1% para 2026. El propio BCRA aclara en el informe que las proyecciones del REM no representan su posición institucional sino las estimaciones independientes de los analistas que participan del relevamiento. Cualquier cambio de política cambiaria o shock externo puede alterar este escenario. En la jerga financiera, algunos lo llaman el carry ‘silencioso’, mientras otros mesadineristas lo conocen como el carry ‘pasivo’. Lo cierto es que, cualquiera sea el nombre en cuestión, la premisa es siempre la misma: como son contados con los dedos los inversores extranjeros que vienen con dólares, entonces por qué mejor no hacer el carry directamente con pesos, para luego sí volver a la moneda extranjera como refugio de valor. Leé la nota completa en este enlace.