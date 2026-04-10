El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el tercer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, correspondiente a las proyecciones relevadas entre el 27 y el 31 de marzo de 2026. El informe reúne las estimaciones de 46 participantes (34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, más 12 entidades financieras argentinas) y es uno de los termómetros más seguidos por el mercado para calibrar el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. En el último informe, la media de las proyecciones del conjunto de participantes ubica el tipo de cambio nominal promedio en $ 1700 por dólar para diciembre de 2026, lo que implica una variación interanual esperada del 17,4% respecto de los valores de cierre del año pasado. El Top 10 —es decir, los analistas que mejor anticiparon las variables en el pasado— proyecta un valor algo más moderado: $ 1633 por dólar al cierre del año. Para considerar un punto de partida, el tipo de cambio de referencia mayorista se ubicaba en torno a los $ 1396 por dólar en enero de 2026, y la media del REM proyecta $ 1420 como promedio de abril (una baja de $ 32 respecto de lo proyectado en el relevamiento anterior). Un dato que no es menor: en prácticamente todos los períodos, la proyección del REM de marzo quedó por debajo de la del relevamiento anterior. La corrección más pronunciada aparece en diciembre, donde el Top 10 proyectó $ 1633 frente a los $ 1716 que anticipaba en la encuesta de febrero, una diferencia de $ 83 por dólar. Esto sugiere que, a medida que avanza el año y se consolida la estabilización cambiaria, los analistas han ido moderando sus expectativas de depreciación. El tipo de cambio no opera en el vacío. El propio REM ofrece algunas claves del contexto en el que se inserta esta proyección cambiaria. Los participantes esperan para 2026 exportaciones (FOB) por u$s 93.235 millones y un superávit comercial de u$s 14.114 millones, lo que implica un flujo de divisas que le daría respaldo al esquema de estabilización. En paralelo, proyectan un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $ 16 billones, lo que también contribuiría a contener presiones cambiarias. La tasa de interés de referencia (TAMAR) proyectada para abril es del 26,8% TNA, que se reduciría gradualmente hasta el 23,4% TNA a diciembre: en ese escenario, la diferencia entre la tasa en pesos y la devaluación esperada se achica, lo que reduce el incentivo de carry trade y puede generar presión sobre el tipo de cambio si el contexto externo se complica. Más allá de la mediana, el propio BCRA publica los rangos de dispersión, que muestran cuánta incertidumbre hay detrás del número central. Para diciembre de 2026, el rango que va del percentil 25 al 75 se extiende entre $ 1.634 y $ 1.812 por dólar —una diferencia de casi $ 180—, lo que da cuenta de que no hay consenso total sobre el ritmo de depreciación de aquí a fin de año. La incertidumbre se amplía aún más mirando el percentil 90, que llega a $ 2.053.