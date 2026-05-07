La cotización deldólar este jueves, 7 de mayo de 2026 llegó a 3731.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,5%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 2.10%, mientras que en el último año cayó -7.94%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En los últimos 10 días, la cotización mostró oscilaciones frecuentes: 6 alzas y 4 bajas, sin jornadas estables, lo que apunta a una tendencia ligeramente alcista pese a la volatilidad. La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 13.17%, lo que es ligeramente menor que la volatilidad anual del 13.25%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar mayor confianza en la economía local. El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 373147.00 pesos colombianos; 200 y 500 dólares cuestan 746294.00 y 1865735.00 pesos colombianos, respectivamente.