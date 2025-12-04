En esta noticia Por qué la estrategia del Gobierno sobre las reservas “no será permanente”, según Redrado

Martín Redrado cuestionó la sostenibilidad de la estrategia financiera y definió a la actual política cambiaria como una sucesión de mecanismos de corto plazo que no otorgan previsibilidad.

En diálogo con TN, el economista planteó una “realidad dual” en Argentina: prosperidad en el sector financiero frente al sufrimiento en el sector productivo.

“Hay una oportunidad para resolver los problemas que tenemos en los sectores productivos. Hay que trabajar en una macroeconomía que esté consolidada, no solo sobre el pilar fiscal, sino en el cambiario, financiero y monetario, donde todavía faltan definiciones“, afirmó.

El expresidente del Banco Central sugirió una fragilidad del esquema cambiario actual ya que, a su entender, no es sostenible. “El panorama cambiario ha vivido de puente en puente en el último año y medio”, sostuvo.

Por qué la estrategia del Gobierno sobre las reservas “no será permanente”, según Redrado

Luego, el economista enumeró los “tres puentes” de financiamiento que recibió el Gobierno hasta ahora: el blanqueo de u$s 20.000 millones del año pasado, el acuerdo del FMI por 20.000 millones de dólares y la confirmación del swap con el Tesoro de los Estados Unidos por u$s 20.000.

“Esto no es una política permanente. Lo que hay que darle a la ciudadanía es previsibilidad en las principales variables económicas“, advirtió el analista.

Según Redrado, Estados Unidos ya no aportará dólares para intervenir en el mercado de cambios.

Uno de los puntos más relevantes de su diagnóstico fue la advertencia sobre el posible cambio de postura de la entidad a cargo de Scott Bessent.

Redrado reconoció que hubo una “intervención inédita” de Washington en el mercado cambiario “de un país emergente” durante el proceso electoral argentino, justificada por la incertidumbre política de ese momento.

Sin embargo, aclaró que ese escenario cambiará drásticamente: “El Tesoro de los Estados Unidos va a estar ayudando a que la Argentina pueda cumplir con sus compromisos de deuda, pero no va a poner plata en el mercado cambiario”.

De esta forma, remarcó que la ayuda se limitará a facilitar garantías para que Argentina pueda volver a los mercados voluntarios de deuda, pero no financiará intervenciones para fijar el precio del tipo de cambio.

La advertencia por las reservas negativas

Por otro lado, Redrado fue contundente respecto a la debilidad patrimonial del Banco Central. Calculó que las reservas netas son negativas en u$s 16.000 millones, una cifra que empeora la herencia de diciembre de 2023 (que era de -11.000 millones).

Para ilustrar esta problemática, comparó la situación local con la región: “México, Uruguay y Brasil tienen el doble de reservas. En Perú, el Banco Central tiene el 30% de reservas con respecto al producto y por eso su moneda es estable hace décadas”, explicó.

“Tener reservas es una fortaleza, es un seguro frente a cualquier eventualidad cambiaria”, concluyó.