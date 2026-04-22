El ministro de Economía Luis Caputo aseveró recientemente que llegarán “los mejores 18 meses” para la Argentina. Sin embargo, algunos indicadores generan incertidumbre sobre la esperada reactivación. Entre ellos, se cuentan la cifra de inflación, que hace 10 meses no baja, y el consumo que no recupera. En esa línea, el economista y extitular del Banco Central, Martín Redrado analizó la coyuntura y consideró que la reducción de impuestos es clave para la recuperación. En ese sentido, brindó su propuesta para que los trabajadores paguen menos y tengan “más plata en los bolsillos”. El titular de Fundación Capital habló, en una entrevista con A24, de la necesidad de tomar medidas concretas para impulsar el consumo, la inversión y las exportaciones, “para que haya dólares genuinos, no solamente dólares financieros”. Y, particularmente, apuntó a reducir la presión fiscal sobre los trabajadores registrados. “La clave para mí es bajar impuestos. Bajarles impuestos a los empleados”, señaló. Y agregó: “Para que vengan los mejores 18 meses, Argentina tiene que impulsar el consumo. Y el desafío es impulsarlo sin inflación”, remarcó. En esa línea, desarrolló su propuesta, que se centra en echar mano a una “caja” que el Gobierno no tocó. “Lo que proponemos es reducir del 18% al 9% ese impuesto a los trabajadores para que ese 9% vaya a los bolsillos. Hay un fondo que nadie habla, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy tiene u$s 70.000 millones en bonos", precisó. En esa línea, se explayó sobre cómo la medida impactaría en el sistema previsional. “Lo que necesitamos es que haya menos trabajadores en negro. Mientras tengamos un 50% de la Argentina que está informal, son menos trabajadores que contribuyen al sistema de seguridad social“, dijo Redrado. “Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar el Fondo para financiar baja de impuestos que nos permitan incorporar trabajadores al trabajo formal”, remarcó. “Para tener crecimiento integral, necesitás más consumo, más inversión también, y un régimen impositivo de largo plazo. Seguimos en la Argentina teniendo impuestos distorsivos”, señaló. En el mismo sentido, mencionó varios tributos que considera perjudiciales. “Impuesto al cheque, las retenciones. Las retenciones, por ejemplo, tomarlas como parte de pago de impuesto a las ganancias, de manera tal de que aquel que paga impuesto a las ganancias y está en blanco, no pague retenciones, y esto permitiría expandir la superficie", propuso Redrado.