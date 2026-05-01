Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.673,5 pesos colombianos. En el mercado del Dólar, la cotización subió 3.41% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 8.73%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.08%. En las dos últimas sesiones, el Dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos diez días el Dólar fue volátil: subió al inicio, encadenó cuatro bajas, repuntó dos jornadas, registró una corrección y cerró con dos avances; el balance final quedó estable, sin cambios netos. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere una posible recuperación en la confianza del mercado. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 1 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3673.5 pesos colombianos, es de 367350 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 734700 pesos colombianos y 500 dólares cuesta 1836750 pesos colombianos.