Este viernes, 1 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1741 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,1%. En el mercado euro-dólar, la cotización registró una variación de 0.3% en la última semana y de 0.19% en el último año, lo que apunta a una evolución gradual y estable. Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva, superando los valores de los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables. La tendencia sostenida en alza sugiere que los inversores pueden sentir mayor confianza en la moneda, lo que podría generar un efecto en la economía local. Sin embargo, es importante observar cómo se comporta en los próximos días para confirmar esta dirección. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.28%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 6.55%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.