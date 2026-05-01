Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 741,25 pesos colombianos. En el mercado, el Real registró un avance de 3.53% en la última semana y una variación de 0.98% en el último año, lo que indica un repunte reciente más fuerte que su tendencia anual. La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 17.01%, es mayor que la volatilidad anual de 14.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En las últimas 2 sesiones, la cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos diez días, el Real comenzó con retrocesos, tuvo un breve tramo de estabilidad, alternó movimientos y cerró con dos avances consecutivos; en balance, terminó sin variación neta, aunque con impulso alcista al final. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 1 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 74125.26736349328 pesos colombianos; 200 reales cuestan 148250.53472698656 pesos colombianos y 500 reales cuestan 370626.3368174664 pesos colombianos.