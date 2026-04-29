Mientras los bancos bajan las tasas de plazo fijo hasta el 15% anual, las cuentas remuneradas pasan a rendir más, con la ventaja que tienen liquidez diaria, y no se debe esperar 30 días hasta que finalice el depósito. En este sentido, YPF Digital, en conjunto con Santander Argentina, anuncia el lanzamiento de una nueva funcionalidad en la App YPF que permitirá a los usuarios obtener rendimiento sobre el dinero disponible en su cuenta, marcando un nuevo avance en la evolución de su propuesta digital. A partir de mayo, los saldos disponibles en la App podrán generar rendimiento de manera simple, transparente y automática, con la aceptación previa del usuario. La tasa se estima que será muy competitiva, permitiéndole a APP YPF ubicarse entre las opciones más atractivas del mercado. En los últimos 30 días, en una prueba que hicieron con familys and friends, el fondo rindió una tasa nominal anual de 21,3%, aunque siempre se destaca que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero lo cierto es que le ganó a la tasa de plazo fijo, basado en el volumen invertido y en la gestión profesional. “El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado”, señaló Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital. “Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia". “Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan". “Al mismo tiempo, refleja cómo estamos evolucionando hacia un modelo en el que integramos nuestras capacidades financieras en los principales ecosistemas digitales”, señaló José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander. Lucas Bianchi Etcheberry, CEO de Finket, una fintech que hace infraestructura financiera, señala que “este acuerdo confirma una transformación profunda en la industria: las finanzas dejan de ser un destino independiente y pasan a integrarse de forma natural en la experiencia del usuario”. “Que una app de uso cotidiano como YPF Digital remunere saldos demuestra cómo los servicios financieros se están moviendo hacia donde están las personas”. “En ese contexto, la capacidad de integrarse eficientemente en ecosistemas masivos es el verdadero diferencial. La integración de servicios financieros en ecosistemas de uso masivo se transformará prontamente en el principal motor de innovación en la industria”.