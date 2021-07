Boom de obligaciones negociables: el monto emitido creció 116% en el primer semestre

El financiamiento en el mercado de capitales creció un 106% en el primer semestre del año respecto al mismo período del 2020 al alcanzar los $ 558.275 millones, informó la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El organismo destacó las subas interanuales en los montos emitidos de Obligaciones Negociables (ON) que crecieron 116% y en los negociados de Cheques de Pago Diferido (CPD), que registraron un alza de 60%, participando del 66% y el 23%, respectivamente, sobre el total del financiamiento acumulado del año.





Según la información oficial, el financiamiento total de junio ascendió a $ 86.979 millones, representando las ON el 50% del total del mes, al totalizar 23 obligaciones por $ 43.708 millones.



De ese total de ON, siete fueron emisiones de empresas que por primera vez utilizaron esa herramienta de financiamiento.

La CNV reformula los FCI para infraestructura y amplía la canasta de inversiones



Además, en el sexto mes del año se realizó la colocación del primer Fondo Común de Inversión (FCI) para Vivienda Social: se trata del FCIC Pelegrini I (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario) por $ 2.033 millones, que tiene por objeto la adquisición de desarrollos inmobiliarios incompletos para ser terminados y puestos a disposición de individuos de ingresos medios y bajos, conforme lo establecido por la Ley de Financiamiento Productivo.



La CNV detalló además que el financiamiento Pyme en el mercado de capitales se compone principalmente de cheques de pago diferidos y pagarés.



En ese sentido, señaló que, históricamente, el financiamiento Pyme sobre el total del mercado ha sido muy exiguo, pero resaltó que durante los últimos años ha crecido sostenidamente para ubicarse actualmente en torno del 20-25% del total que provee el mercado.



Actualmente, son 20.000 las pequeñas y medianas empresas que se financian a través del mercado de capitales doméstico.



El año pasado, el financiamiento del sector representó el 21,9% del total y si se analiza el primer semestre de 2021, esa cifra se ubicó en torno del 22,1%, subrayó el ente regulador.



Y añadió que durante el primer semestre de 2021 se emitieron instrumentos Pyme por $ 123.148 millones, de los cuales el 76,4% se explica por los CPD y el 11,9% por los pagarés.

Dentro de los cheques que se negocian en el mercado de capitales, casi el 87% cuenta con avales de entidades de Garantía, como SGR, Fondos de Garantía provinciales o bancos.



En este sentido, la CNV explicó que la razón por la cual el cheque es la principal herramienta que usan las pymes en el mercado de capitales puede encontrarse en dos factores: el acceso sencillo a la operación (más aun desde el surgimiento de los ECHEQ), y la existencia de un aval que hace que el inversor no mire el riesgo de la Pyme sino la calidad de la garantía.

Para el organismo, esto se potencia con el hecho de que existan en el mercado inversores que se enfocan en este tipo de instrumentos, como los FCI Pyme que regula la CNV, que ascienden a 39 y administran un patrimonio de $ 100.928 millones.



En esta línea el organismo destacó que en los primeros seis meses del año, el crecimiento patrimonial de los FCI Pyme fue del 27,3 por ciento.