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Visa y Banco Macro invitan al Fan Fest que organiza la Ciudad de Buenos Aires en Palermo para vivir la Copa Mundial de fútbol 2026. Ubicada en la Plaza Seeber, en Avenida del Libertador y Sarmiento, el Fan Fest tiene capacidad para más de 20.000 personas, que pueden ver los partidos en pantalla gigante.

Visa y Macro tienen un exclusivo stand con terraza propia para que los clientes puedan tiene tener una visión preferencial de los partidos. Además, tienen juegos y activaciones con entrega de merchandising de la Copa Mundial y también hay un punto de encuentro para cambiar figuritas del álbum de la Copa del Mundo.

Los días que juegue la Selección Argentina contra Austria y Jordania, Visa y Banco Macro tendrán activaciones diferentes.

“El Fan Fest y toda la fiesta que hay alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, aseguró Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, de Banco Macro celebraron la ocasión. “Compartimos con el GCBA y VISA la misma pasión, ilusión y orgullo de alentar a nuestra Selección. Por eso, apoyamos el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires; un espacio para vivir juntos la emoción del Mundial y para que los argentinos estemos unidos en estos momentos tan especiales. Pensar en grande también es acompañar los sueños, las alegrías y las pasiones de nuestro país”, afirmó Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

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En el Fan Fest hay una pantalla gigante con la transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección Argentina y encuentros de relevancia, acompañados por un circuito cerrado de TV que proyecta notas en vivo e imágenes del público.

Además, es posible asistir a shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido que incluye música, DJ’s en vivo, y artistas itinerantes con bombos y freestylers. También hay Puntos Fotográficos, para tomarse imágenes con réplicas de la Copa del Mundo, con el camión de la Selección Argentina, el corazón BA y un mural artístico.

Para almorzar y cenar, el Fan Fest cuenta con un Patio Gastronómico, donde hay espacios recreativos provistos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo de foodtrucks con comodidades para sentarse.