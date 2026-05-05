Con la llegada de miles de turistas extranjeros acostumbrados a los pagos digitales, la aceptación universal de tarjetas es imperativa durante el Mundial 2026. Este evento deportivo funcionará como un catalizador que adelantará aproximadamente dos años la evolución tecnológica y la adopción de pagos digitales en México, asegura Octavio Gómez de la Fuente, director regional de producto adquirente de Fiserv. La empresa de tecnología de pagos ya se ha preparado para la demanda que se avecina. Gómez de la Fuente dijo a El Cronista que Fiserv trabaja en habilitar no solo las marcas tradicionales como Visa y Mastercard, sino también redes internacionales como China Union Pay, Discover y Diners Club. Octavio Gómez destaca que, aunque el país cuenta con tecnología de última generación, la alta concentración de personas en los estadios pone a prueba la estabilidad de las redes. Para mitigar este riesgo, Fiserv propone un ecosistema multifactorial donde deben converger las voluntades de los dueños de los recintos, los adquirentes de pagos y los proveedores de telecomunicaciones para garantizar una transaccionalidad robusta y sin caídas. Fiserv es un gigante global de tecnología financiera y procesamiento de pagos con un valor de mercado de casi u$s 120 mil millones y que procesa unas 12 mil transacciones por segundo en todo el mundo. La adopción de métodos como el cashless y tarjetas de circuito cerrado (recargables) no solo agiliza el flujo, sino que mejora la seguridad de los asistentes al evitar el manejo de efectivo en el transporte público y dentro de los recintos. Según Gómez de la Fuente, digitalizar los pagos es fundamental para evitar la pérdida de hasta un 25% de los ingresos por falta de herramientas de gestión adecuadas. Gómez de la Fuente reconoce que no todos los usuarios están bancarizados, por lo que propone un sistema de “circuito cerrado” que permite convertir el efectivo en dinero digital dentro del evento. El directivo explicó cómo funciona esta alternativa: “Se generan tarjetas de recarga que evitan que la gente tenga que llevar efectivo a este tipo de eventos, la puedes recargar directamente en el estadio pagando en efectivo”. Si bien aún hay un área de oportunidad en la adopción de pagos digitales, la tecnología ya existe en México. Más allá de los pagos, los estadios están cada vez más digitalizando el área de comida. Durante el pasado Super Bowl, Fiserv ya experimentó con esta tendencia con una herramienta propia que ayuda a los negocios de alimentos a gestionar pedidos. En México, también se han realizado pruebas en estadios mundialistas y en estadios de beisbol en el norte del país, asegura Gómez de la Fuente. El directivo de Fiserv enfatizó que cuando el usuario utiliza aplicaciones de autoservicio o delivery dentro del estadio, el gasto promedio aumenta hasta un 40%, ya que la decisión de compra es más fluida y digital. Asimismo, este tipo de sistemas permite pasar de tiempos de espera de más de una hora a entregas de entre 10 y 15 minutos.