Si bien abrir una cuenta en un banco o broker estadounidense suele ser un proceso relativamente accesible, sobre todo para no residentes con documentación inicial completa, preservarla en el tiempo se ha convertido en el verdadero desafío.

Los departamentos de AML (Anti-Money Laundering, prevención de lavado de dinero) y Compliance de las entidades norteamericanas aplican hoy estándares extremadamente rigurosos, particularmente con clientes no residentes, que son percibidos como de mayor riesgo.

Guía

Para personas físicas (cuentas individuales o joint):

Todos los movimientos -ingresos y egresos- deben alinearse de forma clara y demostrable con la realidad patrimonial, profesional y familiar del titular o de sus beneficiarios económicos.

Los pagos habituales de la vida cotidiana (ayuda a hijos o padres, paquetes turísticos, honorarios profesionales, suscripciones) generalmente no generan inconvenientes siempre que sean razonables en monto y frecuencia.

Documentación

Sin embargo, operaciones de mayor envergadura exigen documentación sólida y actualizada:

• Compra/venta de inmuebles, vehículos u otros activos de alto valor, se requieren escrituras, títulos de propiedad o contratos.

• Donaciones recibidas o realizadas, hace falta un instrumento público o acuerdo formal que acredite origen y legitimidad.

• Préstamos a terceros suelen aceptarse sin mayor problema cuando son entre familiares directos. Con terceros no relacionados (especialmente en brokers) aumenta significativamente el riesgo de preguntas o cierre, ya que pueden interpretarse como layering, que es la falta de propósito económico claro.

Para cuentas de empresas

Cada flujo debe sustentarse en facturas o contratos reales directamente vinculados al giro habitual de la compañía.

Se evalúa coherencia entre montos, periodicidad, contrapartes y actividad declarada. Las operaciones con accionistas (aportes de capital, préstamos intra-grupo, dividendos o distribuciones) suelen ser más flexibles y, en muchos casos, basta con una descripción clara en el campo de “concepto” o memo de la transferencia. Aun así, recomiendan respaldarlas con actas societarias o asientos contables.

¿Cuál es el punto crítico?

Los departamentos de AML de EE.UU. son especialmente sensibles con clientes extranjeros. Los factores que elevan el riesgo de revisión profunda o cierre unilateral incluyen:

• Ingresos frecuentes de jurisdicciones de alto riesgo o de origen no claro.

• Volúmenes de movimiento que no se corresponden con el perfil declarado al momento de la apertura (Source of Funds o Source of Wealth).

• Uso de la cuenta como “paso intermedio” (frecuentes transferencias entrantes o salientes sin propósito económico aparente).

• Actualizaciones tardías o incompletas de información KYC (know your customer, por conocer a su cliente), como cambios de domicilio, actividad, beneficiario.

Flujos

Cuando los flujos no responden a una lógica patrimonial o comercial demostrable, los bancos y brokers cierran la cuenta de forma unilateral y sin necesidad de dar explicaciones detalladas.

En muchos casos, esto genera reportes SAR (Suspicious Activity Reports) internos que luego pueden complicar la apertura de nuevas cuentas en otras entidades.