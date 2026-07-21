Mantener alejados a los gorgojos, polillas y pequeños escarabajos del arroz, las pastas y otros alimentos secos puede resultar todo un desafío. Para prevenir su aparición, muchas personas ponen una hoja de laurel.

Mantener alejados a los gorgojos, polillas y pequeños escarabajos del arroz , las pastas y otros alimentos secos puede resultar todo un desafío. Para prevenir su aparición, muchas personas ponen una hoja de laurel dentro de los recipientes donde guardan estos productos.

La práctica se apoya en el aroma intenso que tiene la planta, tradicionalmente usada como repelente casero. No obstante, este truco debe ser complementado con otras medidas como almacenamiento hermético.

Mantener alejados a los gorgojos, polillas y pequeños escarabajos del arroz, las pastas y otros alimentos secos puede resultar todo un desafío Chat GPT

Para qué sirve colocar una hoja de laurel dentro del frasco de arroz

Colocar una hoja de laurel funciona para mantener alejados a los gorgojos y otros insectos que puedan aparecer en los granos almacenados en la despensa del hogar. Esta planta libera una sustancia aromática que puede resultar desagradable para ciertas plagas.

Para usarlo, se recomienda poner una o dos hojas de laurel secas dentro del frasco en el que se guarda el arroz. Cabe recordar, que el recipiente debe estar completamente seco y contar con una tapa que cierre bien, herméticamente en lo posible. Las hojas deben reemplazarse cuando pierdan su aroma o presenten humedad.

Por qué recomiendan colocar una hoja de laurel dentro del frasco de arroz

Este truco es recomendado por su carácter económico y sencillo, además de que al no requerir que se apliquen insecticidas cerca de los alimentos, es seguro. Adicionalmente, el laurel seco ocupa poco espacio y su aroma no suele modificar el sabor del arroz cuando se usa en pequeñas cantidades.

No obstante, se recomienda almacenar el arroz en recipientes rígidos y herméticos, mantener la alacena limpia y revisar los paquetes antes de guardarlos, ya que los insectos pueden aparecer incluso en productos cerrados.