La diferencia entre bonares y globales alcanza su máximo nivel en el año: ¿momento de oportunidad o de cautela?

Con un fuerte foco en las pymes, el Banco Ciudad convocará a un webinar que se celebrará el jueves 27 de agosto, donde ofrecerá herramientas para afrontar los desafíos que tienen las empresas.

El evento, que comenzará a las 10 horas y se llamará “Crecer sin romperse: liderazgo para PyMEs”, es una propuesta dirigida a líderes y equipos de trabajo que ofrecerá herramientas para afrontar los desafíos cotidianos, en el marco de su Programa de Entrenamiento Empresarial.

Durante la actividad también se presentará NODO PyME, un espacio de encuentro para conocer tendencias y trabajar colaborativamente en la búsqueda de soluciones.

La iniciativa invita a los líderes de pequeñas y medianas empresas a participar junto a sus equipos de trabajo, para reflexionar sobre sus prácticas de liderazgo, intercambiar experiencias y encontrar nuevas alternativas para resolver diversas situaciones que atraviesan diariamente.

El seminario estará a cargo de Melina Jajamovich, speaker internacional, LinkedIn Top Voice y TEDx speaker.

Jajamovich es trainer y coach en Risoom y cuenta con una amplia trayectoria acompañando procesos de transformación organizacional y equipos directivos en América Latina.

En el marco de la actividad, se presentará NODO PyME, un espacio diseñado como punto de encuentro para que empresarios, líderes y equipos puedan conocer nuevas tendencias y, sobre todo, “arremangarse juntos” para pensar, compartir y construir respuestas aplicables a la realidad cotidiana de las PyMEs.

La propuesta busca generar una comunidad de aprendizaje e intercambio que permita transformar los desafíos de cada empresa en oportunidades de crecimiento colectivo.