Con un fuerte foco en las pymes, el Banco Ciudad convocará a un webinar que se celebrará el jueves 27 de agosto, donde ofrecerá herramientas para afrontar los desafíos que tienen las empresas.

El evento, que comenzará a las 10 horas y se llamará “Crecer sin romperse: liderazgo para PyMEs”, es una propuesta dirigida a líderes y equipos de trabajo que ofrecerá herramientas para afrontar los desafíos cotidianos, en el marco de su Programa de Entrenamiento Empresarial.

Tasa vs. dólar.Caputo ofrece títulos cortos para seducir al mercado: ¿renovará toda la deuda o inyectará pesos?

Durante la actividad también se presentará NODO PyME, un espacio de encuentro para conocer tendencias y trabajar colaborativamente en la búsqueda de soluciones.

La iniciativa invita a los líderes de pequeñas y medianas empresas a participar junto a sus equipos de trabajo, para reflexionar sobre sus prácticas de liderazgo, intercambiar experiencias y encontrar nuevas alternativas para resolver diversas situaciones que atraviesan diariamente.

El seminario estará a cargo de Melina Jajamovich, speaker internacional, LinkedIn Top Voice y TEDx speaker.

Jajamovich es trainer y coach en Risoom y cuenta con una amplia trayectoria acompañando procesos de transformación organizacional y equipos directivos en América Latina.

En el marco de la actividad, se presentará NODO PyME, un espacio diseñado como punto de encuentro para que empresarios, líderes y equipos puedan conocer nuevas tendencias y, sobre todo, “arremangarse juntos” para pensar, compartir y construir respuestas aplicables a la realidad cotidiana de las PyMEs.

La propuesta busca generar una comunidad de aprendizaje e intercambio que permita transformar los desafíos de cada empresa en oportunidades de crecimiento colectivo.