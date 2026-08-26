**Estrategias para maximizar el rendimiento de los saldos** Los analistas financieros aconsejan prestar especial atención a los términos y condiciones de cada plataforma para evitar pérdidas de rentabilidad. Muchas de las tasas más atractivas del mercado exigen cumplir con ciertos requisitos previa activación, como la acreditación del sueldo en la entidad o el consumo mínimo mensual con tarjetas asociadas, además de establecer topes de dinero sobre los cuales se aplican dichos intereses. Mercado Pago, Naranja X o Ualá: cuál es la cuenta virtual que más te paga por guardar tus pesos (y hay una que por mucho)

Las billeteras virtuales y las cuentas remuneradas se consolidaron como el instrumento preferido de los argentinos tras la elevada inflación para mantener el poder adquisitivo de los ingresos diarios.

La posibilidad de generar ganancias diarias sin perder la disponibilidad inmediata de los fondos llevó a las empresas fintech a sostener una dura competencia de tasas para atraer saldos.

A diferencia del plazo fijo tradicional, estas herramientas permiten realizar pagos, transferencias y consumos mientras el dinero permanece invertido en Fondos Comunes de Inversión (FCI) o esquemas de remuneración directa.

Sin embargo, las condiciones, los topes de saldo y las tasas varían de manera considerable entre cada aplicación, posicionando a un competidor por encima del resto dentro del ranking actualizado.

La billetera virtual que encabeza la tasa de rendimiento

El último relevamiento del mercado ubica a Ualá en la cima del podio de rendimientos. La plataforma logró posicionarse en el primer lugar a través de su esquema promocional Ualá Plus 2, el cual ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24% para saldos de hasta $1 millón.

Mercado Pago, Naranja X o Ualá: cuál es la cuenta virtual que más te paga por guardar tus pesos (y hay una que por mucho)

A continuación, las opciones con mejores tasas garantizadas y rendimientos de FCI :

Ualá Plus 2 : ofrece la tasa más alta del mercado con un 24% de TNA (hasta $1 millón).

Banco BICA (Cuenta Positiva 4) : rinde un 22% de TNA para montos de hasta $750.000.

Ualá Plus 1 : otorga un 21% de TNA para saldos hasta $1 millón.

FCI Rendimiento Variable (Ualintec, Lemon, Macro Pionero, Toronto Ahorro): ofrecen un 20,07% de TNA.

Cómo quedaron Mercado Pago y Naranja X en el ranking

Otras de las aplicaciones de uso masivo muestran rendimientos más moderados pero sin requerir condiciones de fidelización complejas:

Mercado Pago : rinde un 18,61% de TNA estimada mediante su fondo común de inversión, quedando relegado frente a los picos del mercado.

Naranja X : ofrece una TNA garantizada del 18% en su cuenta remunerada tradicional (con límite de $1 millón) y el mismo 18% en su formato de “Frascos”.

Ualá (cuenta estándar): mantiene una TNA fija del 18% para saldos de hasta $1 millón.

Los especialistas recomiendan revisar la “letra chica” de cada servicio, analizando si la tasa requiere cobro de sueldo en la entidad o si aplica límites al monto máximo remunerado para optimizar la estrategia de ahorro.

Estrategias para maximizar el rendimiento de los saldos

Los analistas financieros aconsejan prestar especial atención a los términos y condiciones de cada plataforma para evitar pérdidas de rentabilidad.

Muchas de las tasas más atractivas del mercado exigen cumplir con ciertos requisitos previa activación, como la acreditación del sueldo en la entidad o el consumo mínimo mensual con tarjetas asociadas, además de establecer topes de dinero sobre los cuales se aplican dichos intereses.