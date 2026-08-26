Las pymes industriales buscan subirse al crecimiento impulsado por la energía y la minería, sectores que se vieron potenciados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las provincias y los sectores ganadores también ven una oportunidad.

Las pymes pidieron declarar la emergencia productiva e impulsar un régimen similar al de grandes inversiones, que incluya beneficios fiscales, financiamiento accesible, frenar los embargos de ARCA por un año y “sacarle la mochila del endeudamiento a las pymes y los trabajadores”, la cual consideran que es producto de la caída de las ventas ante los problemas para competir con las importaciones. También reclamaron por el costo logístico y de la energía. Por su parte, se comprometen a no despedir.

Empresarios, funcionarios, gobernadores y dirigentes sectoriales se nuclearon en La Rural para el 7° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue quien abrió el encuentro y subrayó que buscan maximizar la renta petrolera para transformarlo en el crecimiento de la industria y el turismo, en especial para “agregar valor en la provincia” que se ve más beneficiada por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

También destacó que buscan aprender de otros parques industriales que se desarrollaron en el país y, ante los planteos por la competitividad y los tributos provinciales, ilustró que su provincia ofrece la exención de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario a quienes se inscriban en el programa Invierte Neuquén, regimen que, anticipó, se extenderá con particularidades para la ciudad de Añelo, epicentro de la expansión de Vaca Muerta.

El vocero por parte del sector fue Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), quien planteó que la industria no está hoy integrada al crecimiento de los sectores ganadores, principalmente por problemas de competitividad.

El dirigente se mostró confiado en que el RIGI “va a derramar” hacia otros sectores, pero planteó que las pymes deben integrarse al crecimiento que impulsan la energía y la minería.

“No podemos tener financiamiento al 50% o más, no podemos tener costos energéticos por encima del costo internacional, ni costos logísticos del triple”, destacó Rosato en su exposición.

Fue entonces cuando insistió en su reclamo por declarar la emergencia productiva y laboral por un año, que incluya medidas para la competitividad. “Necesitamos un RIGI, no despedir más gente, necesitamos sacarle la mochila a trabajadores y pymes que es el endeudamiento, producto de la falta de ventas”, destacó el dirigente empresario quien pidió beneficios fiscales, financiamiento y frenar embargos por un año.

La estrella del encuentro fue el intendente de Añelo, Fernando Banderet, quien convocó a las industrias a instalarse en la región, y planteó que no se trata de una “invasión” o de desplazar a los que ya se instalaron antes de la explosión de Vaca Muerta, sino que aspira a que en el distrito se genere valor agregado y se consolide la transformación. “Que no sean pymes de paso, oportunistas de momento, buscamos arraigo, que las familias se empiecen a consolidar”, destacó Banderet.

La expansión del distrito explica parte del crecimiento poblacional que experimenta la provincia. En este sentido, destacó que Añelo en poco tiempo duplicó su densidad poblacional, lo que implica la necesidad de mayor inversión en infraestructura.

“Hoy somos 12.000 habitantes permanentes, proyectamos en el 2031 ser 50.000. Necesitamos la colaboración de todos. Porque los operadores piensan cómo extraer el recurso, pero, ¿quién piensa en la comunidad, en la educación, en la formación? Ahí nos vinculamos todos”, dijo.

También convocó a la industria a mirar a “largo plazo” y que las cadenas generen oportunidades en el distrito, incluso más allá de las vinculadas a la energía. Entre ellas, destacó a la textil, metalúrgica, construcción, entre otras.

Por último, contó que trabajan junto a la provincia en el desarrollo de un parque industrial de 740 hectáreas.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), apuntó a la colaboración público-privada para la recuperación del empleo: “La minería no va a resolver todos los problemas de empleo, pero puede ser importante para que las personas que están fuera del sistema se incorporen”. Para ello, agregó que es necesario avanzar en capacitaciones.