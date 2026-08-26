Los fines de semana son el momento ideal para compartir tiempo de calidad en familia y encontrar actividades que entretengan tanto a grandes como a chicos. En ese contexto, ZONA se presenta como una propuesta que combina gastronomía, juegos y entretenimiento en un mismo espacio, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan planes diferentes para el fin de semana.

Con opciones para todas las edades, el lugar ofrece experiencias pensadas para disfrutar en grupo y resolver una de las preguntas más frecuentes de los padres: qué hacer con los chicos durante el fin de semana.

Juegos y entretenimiento para toda la familia

En ZONA, los visitantes pueden acceder a una propuesta integral con juegos arcade, bowling, ping pong y pool, entre muchas otras alternativas. Mientras los más chicos disfrutan de espacios diseñados para divertirse de forma segura, los adultos pueden relajarse y aprovechar las distintas propuestas gastronómicas del lugar.

La oferta de entretenimiento incluye además atracciones de última generación que convierten cada visita en una experiencia diferente. Entre las opciones más elegidas se destacan el péndulo, el carrousel y las máquinas de arcade, que garantizan horas de diversión para niños, adolescentes y adultos.

Se destacan el péndulo, el carrousel y las máquinas de arcade.

Pizza XL y propuestas gastronómicas para compartir

Uno de los principales atractivos del espacio es la Zona Gourmet, donde los visitantes pueden disfrutar desde desayunos y meriendas hasta platos más elaborados, como ribs y otras especialidades.

A esta propuesta se sumó recientemente Zona Pizza, con sus llamativas pizzas XL estilo New York, ideales para compartir entre amigos o en familia. La propuesta gastronómica está disponible en las sucursales de Temperley y José C. Paz, ampliando las opciones para quienes buscan una salida completa durante el fin de semana.

Zona Pizza ofrece sus llamativas y ricas pizzas XL estilo New York, Shutterstock

Promociones especiales para disfrutar más tiempo

Además de sus propuestas recreativas y gastronómicas, ZONA cuenta con beneficios pensados para que la experiencia sea aún más atractiva. Entre las promociones vigentes se destaca la posibilidad de que quienes carguen $100.000 reciban otros $100.000 adicionales para jugar, además de poder elegir un juguete. Se trata de una alternativa que permite extender el tiempo de diversión y aprovechar al máximo todas las actividades disponibles.

Los espacios de ZONA funcionan, en su mayoría, en el horario de 8:00 a 22:30, permitiendo organizar visitas para desayunar, almorzar, merendar o cenar. Gracias a la combinación de buena gastronomía, juegos y actividades recreativas, el lugar se posiciona como una opción cada vez más elegida por las familias que buscan compartir experiencias diferentes sin necesidad de trasladarse a múltiples destinos.

Una propuesta que reúne diversión, gastronomía y experiencias

La propuesta de ZONA apuesta a combinar entretenimiento familiar, opciones gastronómicas variadas y espacios seguros en un mismo lugar. De esta manera, transforma los fines de semana en oportunidades para desconectarse de la rutina, generar momentos compartidos y disfrutar de actividades pensadas para todas las edades.

Para quienes buscan un plan completo que incluya juegos, comida y diversión en familia, ZONA se consolida como una alternativa práctica y entretenida, capaz de convertir cualquier salida en una experiencia memorable.