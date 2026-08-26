En esta noticia NODO PyME

Este jueves 27 de agosto, a las 10, el Banco Ciudad realizará el webinar “Crecer sin romperse: liderazgo para PyMEs”, una propuesta dirigida a líderes y equipos de trabajo que ofrecerá herramientas para afrontar los desafíos cotidianos, en el marco de su Programa de Entrenamiento Empresarial.

Durante la actividad también se presentará NODO PyME, un espacio de encuentro para conocer tendencias y trabajar colaborativamente en la búsqueda de soluciones.

La iniciativa invita a los líderes de pequeñas y medianas empresas a participar junto a sus equipos de trabajo, para reflexionar sobre sus prácticas de liderazgo, intercambiar experiencias y encontrar nuevas alternativas para resolver diversas situaciones que atraviesan diariamente.

El seminario estará a cargo de Melina Jajamovich, speaker internacional, LinkedIn Top Voice y TEDx speaker. Jajamovich es trainer y coach en Risoom y cuenta con una amplia trayectoria acompañando procesos de transformación organizacional y equipos directivos en América Latina.

Melina Jajamovich

NODO PyME

En el marco de la actividad, se presentará NODO PyME, un espacio diseñado como punto de encuentro para que empresarios, líderes y equipos puedan conocer nuevas tendencias y, sobre todo, “arremangarse juntos” para pensar, compartir y construir respuestas aplicables a la realidad cotidiana de las PyMEs.

La propuesta busca generar una comunidad de aprendizaje e intercambio que permita transformar los desafíos de cada empresa en oportunidades de crecimiento colectivo.

Para inscribirse al evento online, hay que hacer click aquí. Más información en bancociudad.com.ar.