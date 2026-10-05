En esta noticia Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta, pero no llegó al 50% y definirá con Lula en un balotaje

El economista Miguel Boggiano analizó el resultado de las elecciones en Brasil y su impacto en los mercados de la Argentina y la región.

Este lunes, los mercados en Brasil y Nueva York reaccionaron con una suba de 18% en la cotización de los índices representativos de activos (ETF), tras conocerse la diferencia a favor de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial .

En particular, las acciones brasileñas reaccionaron con un fuerte rally luego de que el referente del Partido Liberal sacara el 47% de los votos contra el 45% del actual mandatario Lula da Silva.

“Pensaba que iba a estar un poco más parejo, ¿no? Creo que era lo que se venía viendo. El mercado no lo esperaba. Esa es la gran noticia", señaló Boggiano esta mañana, invitado a Pulso Financiero en El Cronista Stream.

“ Es una noticia muy favorable para todos los que creemos en las ideas de la libertad en la región ”, festejó el especialista, acérrimo defensor de la gestión de Javier Milei.

Consultado sobre cómo puede impactar la suba del mercado en Brasil en Argentina y un eventual triunfo de Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre, Boggiano aseguró que “la primera reacción es positiva”, ya que “las acciones argentinas están entre 3% y 4% arriba”.

“Me parece que es favorable para la región en general . Creo que toda América del Sur queda, prácticamente, en la derecha”, consideró.

“Estas cosas son bastante sociales. Hay momentos que está todo girado a la izquierda, otros todo girado a la derecha, pero una cosa importantísima para decir es que definitivamente Javier Milei ha liderado este movimiento ”, afirmó Boggiano.

“Milei siempre hace apuestas osadas. Se animó a ir a Brasil a apoyar a Bolsonaro cuando estaba en clara desventaja; a Trump; también apoyó en Colombia y en Chile”, planteó el especialista.

“No hay que minimizarlo, Milei trasciende fronteras y también contagia a votantes de otros países. Me parece que, si uno no ve eso, se está perdiendo una parte de la película”, consideró.

Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta, pero no llegó al 50% y definirá con Lula en un balotaje

Flávio Bolsonaro dio la sorpresa en las elecciones de este domingo y superó a Lula da Silva en la primera vuelta. Sin embargo, el candidato del Partido Liberal (PL) no alcanzó el 50% de los votos válidos necesarios para evitar el balotaje. Por eso, volverá a medirse con el actual presidente el 25 de octubre.

Con el 99,88% del censo escrutado, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro obtuvo el 47,06% de los votos y Lula el 45,13%. El senador rozó la victoria en primera vuelta en las primeras horas del conteo, pero perdió impulso cuando se incorporaron los votos del noreste, principal bastión político de la izquierda brasileña.

Flávio, de 45 años, sumó más de 56 millones de votos, unos dos millones y medio más que Lula y cerca de dos millones más que su padre, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2022. Lula, en cambio, quedó por debajo de aquella elección, cuando alcanzó el 48,4% y 57,2 millones de votos.