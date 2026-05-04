Miguel Ángel Boggiano le bajó el tono al contexto complejo en materia de poder adquisitvo que afrontan muchos argentinos, según vienen alertando varios informes, en diálogo con Cuentas Claras por El Cronista Stream. El economista, de estrecho vínculo con Javier Milei ponderó, en cambio, las inversiones que llegan por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una gran oportunidad para el país. “Si vos tenés precios de materias primas que terminan yendo para arriba, te da la impresión de que no son muestras aisladas, sino una tendencia que se puede sostener. Están cambiando favorablemente los términos del intercambio y además empiezan a concretarse todos los proyectos RIGI”, valoró, y citó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien aventuró la semana pasada que “lo peor del shock de las elecciones de septiembre del año pasado ya lo vimos”. Por otra parte, Boggiano se refirió al cambio de modelo en materia de empleo y su posterior reconversión: “La gente pierde trabajo, pero siempre perdió el trabajo. Con Alberto Fernández y con Mauricio Macri, pero, desde que este Gobierno asume hasta hoy, si bien ha cambiado la calidad del trabajo, también ha creado 113.000 puestos de trabajo. De estos, es cierto que hay una gran parte que ha crecido, que son los independientes, y ha caído el empleo registrado, pero no es que la economía esté destruyendo trabajo a lo loco”. Con el foco puesto en el capítulo fiscal, el especialista trazó un paralelismo entre un programa ordenado como el del gobierno de Javier Milei y el del modelo de Juntos por el Cambio, “Macri tuvo una indisciplina fiscal feroz. Ellos creyeron que era imposible tener un déficit fiscal cero; la gente del gobierno de Macri me aseguraba que era imposible y con los ojos abiertos como el 2 de oro vieron cómo lo terminó logrando. Fue una mezcla de no animarse con poca convicción. Además, tenía una economía que seguía funcionando gracias a la deuda que iba tomando”, recordó. Boggiano se adentró en la comparación con el referente del PRO cuando fue consultado respecto a las similitudes entre una gestión que fue perdiendo el respaldo del ciudadano de a pie. “Aunque los miembros del equipo económico son los mismos, el conductor es totalmente distinto. ¿Cuántos países del mundo te pensás que tienen superávit fiscal? Son contados con los dedos de las manos”, destacó. En el final de la charla, el economista advirtió a quienes esperan que la gestión se le vaya de las manos al Presidente, asegurando que “si hay alguien que es más bilardista que Bilardo, es Milei”. “Él ya está pensando en todo lo que tiene que prever para estar blindado para el año que viene, o esta acumulación de reservas a la velocidad que lo está haciendo, ¿no pensás que es una manera de anticiparse a ver si le quieren buscar los dólares? Milei está muchas jugadas adelante, porque es un gran paranoico“, concluyó.