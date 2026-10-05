En esta noticia Elecciones en Brasil: una lucha mano a mano entre Bolsonaro y Lula

Este lunes, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre el triunfo de Flávio Bolsonaro, referente del Partido Liberal, en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.

Tras imponerse al actual mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, por una diferencia de unos dos puntos que los llevará al balotaje el próximo 25 de octubre, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro recibió otro mensaje de apoyo de Milei a través de sus redes sociales.

El argentino festejó la suba de los mercados este lunes a raíz de los buenos resultados de Bolsonaro y apuntó contra Lula, con quien mantiene una mala relación diplomática pese a los vínculos históricos entre Argentina y Brasil.

“DE MANUAL...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas... Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!”, escribió Milei en su cuenta de X.

El presidente argentino compartió además un video que repasa la suba de los mercados tras el resultado electoral del país vecino, donde Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos contra el 45% de Lula da Silva.

Este es el segundo mensaje de Milei. En la noche del domingo, cuando aún se contaban las mesas, el mandatario ya había publicado una felicitación para Bolsonaro.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones, querido amigo Flávio Bolsonaro , por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió el jefe de Estado.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, agregó.

Elecciones en Brasil: una lucha mano a mano entre Bolsonaro y Lula

Flávio Bolsonaro llegó al 47% de los votos, mientras Lula obtuvo el 45%.

De los 158.745.502 brasileros aptos para votar, asistió a las urnas el 78,92% (125.275.835 sufragios). Esto quiere decir que más del 21% se abstuvo de votar (33.469.244 personas), un sector al que a apuntarán ambos candidatos de cara a la segura segunda vuelta del 25 de octubre.

Los hijos del expresidente, Carlos y Jair Renan Bolsonaro, compitieron por escaños en el Estado de Santa Catarina y ambos fueron electos.

Carlos fue electo como senador tras sumar 1.902.100 votos y su hermano será diputado luego de aglutinar 121.238 votos.