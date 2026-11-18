La prioridad, afirmó Melconian, debe ser evitar que la abundancia generada por los recursos energéticos “termine en Miami, Punta Cana o en el colchón”.

En esta noticia Los dólares del superávit y el “modelo Noruega” para gestionar las divisas

El economista Carlos Melconian se refirió al debate sobre el régimen cambiario y el cepo al dólar, donde cuestionó que el análisis se realice desde una mirada técnica o “exclusivamente economicista” sin considerar el contexto macroeconómico integral. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de avanzar “un paso más allá” para definir un camino concreto hacia la unificación del tipo de cambio.

En ese sentido, Melconian sostuvo en diálogo por La Voz en Vivo que el objetivo central debe ser “llegar al tipo de cambio único, libre y flotante, pero en etapas”, aunque remarcó que esto no se puede hacer de forma inmediata.

Para el extitular del Banco Nación, aplicar medidas apresuradas en el contexto actual es un riesgo severo. Y advirtió sobre las condiciones necesarias para avanzar en este proceso: “Sin tener reservas y sin tener una moneda local, todavía es una locura y un disparate hacer cosas raras como la que está haciendo este gobierno y la que piden algunos colegas”.

Los dólares del superávit y el “modelo Noruega” para gestionar las divisas

Al abordar la entrada de divisas, el exfuncionario hizo hincapié en el cuidado del balance comercial. Señaló que no se puede descuidar el “superávit de comercio espectacular de Argentina”, el cual se encuentra fuertemente “nutrido con Vaca Muerta”.

En su análisis, alertó sobre el consumo de dólares en el exterior o el atesoramiento de billetes por fuera del sistema. La prioridad, según afirmó, debe ser evitar que la abundancia generada por los recursos energéticos “termine en Miami, Punta Cana o en el colchón”.

Frente a esta dinámica, Melconian reveló que se encuentra “estudiando Noruega” para comprender cómo administrar estos recursos. El objetivo es evitar que Argentina caiga en la llamada “maldición de los commodities”, donde la abundancia de recursos termina siendo mal administrada debido a una mala política cambiaria o la falta de institucionalidad.

Por eso, el especialista planteó un interrogante central para la política económica: “¿Cómo se administra eso?”. Explicó que el ingreso masivo por exportaciones no debe irse del país ni generar atraso cambiario, sino consolidarse como una fuente duradera de estabilidad económica .

Para Melconian, el objetivo de la política económica debe ser alcanzar un tipo de cambio único, libre y flotante pero "en etapas".

En referencia a un encuentro del sector energético realizado en Buenos Aires, valoró la presencia de gobernadores de provincias como Neuquén y Río Negro. El analista destacó que los vio “muy ubicados” en la gestión de sus recursos.

El consultor enfatizó la importancia de que la renta petrolera y gasífera trascienda el consumo inmediato. Resaltó la necesidad de diagramar políticas públicas orientadas a “ver cómo podemos hacer que esto sirva para las próximas generaciones” en lugar de dilapidarlo.