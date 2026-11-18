Por qué no baja el riesgo país según Milei: apuntó al pasado argentino y ratificó su plan económico

El mercado de deuda corporativa argentina perdió fuerza en octubre y el freno se hizo sentir, sobre todo, en las obligaciones negociables (ON) emitidas en dólares. Y es que las empresas colocaron ON por un total equivalente a $1,75 billones, a través de 25 operaciones, lo que implicó una caída de 60% en los montos nominales y de 40% en la cantidad de emisiones frente a septiembre.

Así lo refleja el último informe de PwC Argentina sobre el mercado local de capitales que analiza la evolución de las emisiones de deuda corporativa durante octubre. El dato más relevante aparece cuando se mira la moneda de emisión. La retracción estuvo concentrada en el segmento Hard dólar, que pasó de 21 colocaciones por unos u$s 2710 millones en septiembre a apenas 12 emisiones por u$s 1078 millones en octubre.

El cambio fue particularmente fuerte en los sectores de Oil & Gas y Energía, que es el que más traccionaba las emisiones del mercado primario de deuda corporativa argentina hasta ahora.

El dato relevante es que, dentro de ese segmento, se registraron apenas tres colocaciones por u$s 343 millones durante octubre, frente a las 10 emisiones por más de u$s 2500 millones que se habían concretado en septiembre. Eso refleja un fuerte retroceso en el volumen de financiamiento conseguido por las compañías.

Efecto riesgo país

A la hora de analizar las causas de este fenómeno, el informe de PwC vincula esta reacción con el deterioro de las condiciones financieras. En particular, señala que el aumento del riesgo país desde agosto y su aceleración a partir de octubre, cuando llegó a la zona de los 830 puntos básicos, afectó especialmente el acceso de las empresas al financiamiento internacional.

El efecto también se observa en el costo de endeudamiento. La tasa promedio de las ON en dólares se ubicó en 6,3% anual en octubre, por encima del piso de 5,1% registrado en agosto.

Al mismo tiempo, se ve que las empresas que salieron al mercado lo hicieron con plazos más largos. De hecho, la duration promedio llegó a 31,5 meses, contra 23 meses en agosto y septiembre.

Qué empresas lograron colocar deuda en dólares

A pesar del freno, octubre tuvo algunas operaciones importantes en moneda extranjera. Una de ellas es la de Aeropuertos Argentina 2000, que colocó u$s 400 millones a 10 años, con una tasa de corte de 8% anual, en la operación más grande del mes.

También hubo emisiones de Pampa Energía por u$s 220,2 millones al 6,5%, Loma Negra por u$s 142,9 millones al 6,25%, Tarjeta Naranja por u$s 68,8 millones al 5,75% y CNH Industrial Capital Argentina por u$s 55,9 millones al 6,75%.

La curva de rendimientos muestra, además, una diferencia importante según el plazo y el riesgo del emisor. Las tasas fueron desde 5,69% para Arcor hasta 8% para Aeropuertos Argentina 2000, mientras que Pampa Energía consiguió financiamiento al 6,5%. El informe ubica estas operaciones dentro de un mercado que empezó a exigir un mayor premio para financiarse en dólares.

El peso resistió mejor que el dólar

La caída no fue igual en todos los segmentos. Las ON en pesos también redujeron su volumen de operaciones, pero el comportamiento de los montos fue diferente. Según PwC, las colocaciones en pesos bajaron 28% en cantidad de emisiones, aunque el monto nominal colocado aumentó 48% mensual.

En el Régimen General, las empresas colocaron $208.271 millones a una tasa promedio de 28,6% TNA, con una duration promedio de 12,6 meses. En otras palabras, mientras el mercado en dólares se encontró con una demanda más cautelosa y un riesgo país elevado, el financiamiento en pesos mostró una mayor capacidad de absorción.

La diferencia es relevante para las empresas que necesitan financiarse en el mercado local. En un contexto de mayor volatilidad financiera, el tramo en pesos aparece como una alternativa relativamente más resiliente, aunque con un costo financiero todavía elevado.

El riesgo país, una traba para las empresas

PwC advierte que la volatilidad del riesgo país podría continuar y que el segmento Hard dólar sería el más afectado, mientras que el mercado en pesos podría mostrar una mayor resistencia. La consultora, de todos modos, espera que el mercado de deuda corporativa recupere dinamismo si se estabilizan las tasas y mejora la demanda de financiamiento en dólares.

El dato de octubre deja así una señal concreta para el mercado argentinos. Lo que se ve es que las empresas siguen teniendo acceso al financiamiento, pero conseguir dólares en el mercado de capitales se volvió más caro y más difícil. Y el impacto se sintió justo en los sectores que habían protagonizado el boom de emisiones de los últimos meses.

La foto de octubre también marca un cambio respecto de septiembre. Después de meses en los que las ON, especialmente las vinculadas con energía, petróleo y gas, habían ganado protagonismo como vía para captar dólares, el salto del riesgo país y la mayor exigencia de los inversores comenzaron a poner un límite a ese ritmo de colocaciones.