En el marco del debate por la modernización de las relaciones laborales en el Senado de la Nación, Marcelo Mazzón, representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), manifestó su enérgico rechazo al Artículo 35 del proyecto de reforma. Según el directivo, la habilitación de billeteras virtuales para el pago de haberes pone en riesgo la liquidez del sistema y el crédito productivo.

Durante su exposición en el plenario de Trabajo y Presupuesto, Mazzón calificó la posible implementación de esta medida como la creación de un nuevo “cisne negro” para la economía argentina.

Al iniciar su intervención Mazzón subrayó que las cuentas sueldo actuales son 100% gratuitas y seguras, respaldadas por seguros de depósito (SEDESA) y altos estándares internacionales (Basilea), niveles de confianza que los PSP (Proveedores de Servicios de Pago, también conocidos como “billeteras digitales”) aún no poseen.

Destrucción del crédito

Por otra parte, el representante de ABAPPRA explicó que el ahorro captado a través de las cuentas sueldo es la “materia prima” que los bancos transforman en créditos para inversión, producción y empleo.

Al derivar estos fondos a billeteras virtuales que derivan sus saldos a los FCI (donde el encaje es del 100%), se elimina la capacidad de financiar a empresas y consumidores argentinos.

Riesgo de “corralito digital”

Mazzón advirtió que si los usuarios de las billeteras digitales masivamente deciden usar su dinero físico al mismo tiempo, los FCI deberían desarmar sus posiciones rápidamente para transferir a las cuentas bancarias.

Esto generaría un cuello de botella en el sistema de pagos ya que todo el dinero sería digitalmente visible pero operativamente inexistente en la red de sucursales bancarias. “Sería el primer corralito digital del mundo”, alertó.

También destacó que los bancos públicos realizan el “delivery del cash” en todo el país, recorriendo hasta 3000 kilómetros semanales para abastecer cajeros en pueblos remotos.

Si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, será económicamente inviable garantizar la presencia de efectivo en las regiones del interior.

Banca en las sombras

Finalmente, advirtió que la modificación propuesta en el artículo 35 fomenta el “shadow banking” o banca en la sombra, un fenómeno que ya provocó crisis financieras globales en el pasado (2008) y que carece de la regulación estricta del Banco Central.

Desde ABAPPRA solicitaron formalmente a los legisladores votar por la negativa el artículo 35, argumentando que la libertad actual de los usuarios para transferir sus fondos desde bancos a billeteras ya es total.

Y que forzar el pago directo en estas plataformas digitales solo traerá menos seguridad para los usuarios bancarios, menor capacidad crediticia y mayor inestabilidad al sistema financiero nacional.