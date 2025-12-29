A partir de hoy se podrá depositar en los bancos dólares sin declarar gracias a la nueva Ley de Inocencia Fiscal, mediante la cual se espera que entre un mínimo de u$s 10.000 millones y un máximo de u$s 20.000 millones.

Pero al no ser como el blanqueo de capitales, que marcaba plazos de fechas de cierre, el mayor flujo entrará a partir de marzo, sujeto a aprobaciones legislativas tan esperadas por el público inversor, tales como las reformas laboral y la tributaria.

“Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

“Vamos a tomar y en la mayoría de los casos no pedís nada. Pero hay responsabilidades con la UIF; el BCRA y la UIF nos exigen tener documentación de respaldo. El ministro lo sabe”, se atajan en los bancos.

“Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, amplió Toto.

Nación, punta de lanza

El BNA salió a decir que “está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes”, al punto que mandó la circular a todas las sucursales para que estén atentas desde este lunes a las 8 de la mañana, cuando abran, ya que en el interior el horario de verano es de 8 a 13.

“Vamos a tomar y en la mayoría de los casos no pedís nada. Pero tenés una responsabilidad con la UIF (ARCA no es el problema). De a u$s 50.000 pueden blanquearte mucho dinero. De todos modos, si viene un chico de 18 años o alguien con domicilio en algún barrio carenciado, por ejemplo, pediremos algún tipo de información adicional”, confiesa el número uno de uno de los grandes bancos del sistema financiero argentino.

“De momento la norma del BCRA y la UIF nos exigen tener documentación de respaldo. El ministro lo sabe. Los bancos cumplen normas. No tuits. Leyes, normativas, comunicaciones del BCRA, de la UIF. No se rigen por un tuit. Si las normas cambian, se cumplen las nuevas normas. Tan simple como eso.”, respondieron en otra entidad.

Dedicada al campo

El ex titular de ARCA, Juan Pazo, suele decir que la iniciativa apunta al hombre de campo que se quiere cambiar la cosechadora y no le da el blanco. “Ojala mucha de esa plata vaya a productos del mercado de capitales”, se frotan las manos los dueños de las sociedades de bolsa.

“Que arranque este lunes no implica un efecto inmediato, tiene que prender mucho en el exterior, donde hay apetito por riesgo y activos argentinos. En parte están esperando que las condiciones sean favorables y seguras. Lo que genera cierta zozobra es la no apertura general del cepo, ya que las empresas están impedidas de dolarizarse. Piden que haya total libertad para comprar, vender, girar dividendos o transferir divisas a otros países sin limitante alguna.

Qué cambia

Por lo pronto, la Ley modifica el régimen penal cambiario y tributario (ley 24.769) y tendrá vigencia mientras otra norma de igual rigor no la derogue parcial o totalmente.

En la City ven que está armado con incentivos para que se animen a entrar muchos inversores off shore, del extranjero, pero también quienes invierten en cripto, aunque parte del impulso dependerá del éxito de la reforma laboral y tributaria. De ser así, sostienen que estos flujos pueden constituir una verdadera fortaleza financiera para el Tesoro y el BCRA, que podrán suplir en parte lo que no ingrese por minería en 2026.

Desde el Gobierno quieren que esos fondos apuntalen el consumo y la inversión privada. Saben que son los drivers para que despierte la economía real.