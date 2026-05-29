Equipo de NewSchool en México con su CEO Kirill Klinberg (centro).

La llegada de NewSchool a México buscará abrir espacio para la primera infraestructura de crédito en punto de venta (POS) del país, con una estrategia enfocada en consumidores sin historial crediticio y comercios físicos, afirmó Kirill Klinberg, CEO y fundador de la fintech, en entrevista con El Cronista.

“Nosotros somos infraestructura que se integra con los vendedores y con las empresas de crédito”, explicó el directivo.

La startup opera mediante un sistema que conecta comercios con distintas financieras y prestamistas para ofrecer crédito directamente en tiendas físicas, sin que los usuarios necesiten descargar aplicaciones o realizar procesos digitales complejos.

“No hay código QR, no necesitan gastar megabytes para descargar la aplicación y no necesitan aplicar por sí mismos”, comentó Klinberg.

La empresa detalló que utiliza una “cascada multi-prestamista” , donde cada solicitud pasa automáticamente por distintos socios financieros hasta encontrar la opción con mayor probabilidad de aprobación y mejores condiciones para el cliente.

“Hoy aprobamos dos veces más que nuestra competencia, alrededor del 22% es nuestra tasa de aprobación”, afirmó.

NewSchool aseguró que el modelo está dirigido principalmente a personas que suelen quedar fuera del sistema bancario tradicional.

“Son 60 millones de personas que son clientes potenciales. En términos de Latam, sólo hay Brasil, básicamente”, comentó el fundador.

Ven oportunidad en regulación flexible

Klinberg aseguró que actualmente el ecosistema fintech y BNPL en México opera bajo un entorno regulatorio flexible, particularmente en materia de tasas de interés.

“En términos de crédito, no hay cap en la tasa, así que las empresas de crédito pueden cobrar lo que quieran”, señaló.

El directivo reconoció que existen jugadores del mercado con tasas considerablemente elevadas, aunque afirmó que NewSchool busca trabajar con socios financieros que ofrezcan costos menos agresivos para los consumidores.

“Las tasas anualizadas más altas de nuestros créditos rondan 220%, aunque buscamos reducirlas hasta niveles cercanos a 60%”, comentó.

Asimismo, indicó que muchas personas terminan recurriendo a préstamos informales cuando no logran acceder a financiamiento tradicional.

“Estamos tratando de traer el interés posible más bajo al cliente”, dijo.

Va por 20 mil puntos de venta

Actualmente, la firma trabaja con cadenas como MacStore y Efectimundo, además de tener presencia en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

La empresa también apuntó a expandirse hacia zonas rurales y regiones con menor acceso financiero, aprovechando la presencia física de los comercios aliados.

“Muchos de nuestros compañeros de crédito están buscando clientes de áreas más rurales porque todos están felices de trabajar en grandes ciudades y nadie quiere salir físicamente a estas pequeñas ciudades”, señaló Klinberg.

Como parte de su estrategia de expansión, NewSchool buscará alcanzar 20 mil puntos de venta físicos en México en segmentos como electrónica, herramientas, línea blanca y artículos para construcción.

“El mantra es que deberíamos crecer a 20 mil tiendas lo más pronto posible”, indicó el fundador.