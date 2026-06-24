La billetera digital Lemon App sumó una herramienta para comprar acciones fraccionadas de más de 10.000 empresas que cotizan en Estados Unidos desde el equivalente a USD 1.

La función permite operar también con índices como el S&P 500 y packs temáticos, en un esquema que busca acercar activos internacionales a usuarios que invierten desde Argentina.

La aparición de herramientas de compra fraccionada muestra una tendencia más amplia: el acceso a acciones internacionales empieza a integrarse en plataformas de uso masivo, lo que puede ampliar el universo de personas que consideran por primera vez activos de Estados Unidos sin abrir cuentas en el exterior.

En ese contexto, la inversión global deja de depender exclusivamente de intermediarios bursátiles tradicionales y se acerca a experiencias más simples y personales.

Qué operaciones habilita la herramienta

La novedad consiste en comprar una parte de una acción en lugar de adquirir el papel completo. Ese esquema, conocido como compra fraccionada, reduce el monto inicial necesario para invertir en compañías de gran capitalización o en carteras diversificadas.

La compra puede hacerse con pesos o dólares digitales y el acceso se integra dentro de la misma aplicación donde el usuario ya administra pagos y saldos.

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Desde el punto de vista operativo, eso simplifica el ingreso al mercado estadounidense respecto de los canales bursátiles más tradicionales.

Qué activos incluye

La oferta informada se divide en tres grupos. El primero son acciones individuales de compañías de Estados Unidos, entre ellas Apple, Nvidia, Google, Tesla, Netflix e YPF.

El segundo grupo son índices, como el S&P 500. El tercero está compuesto por packs temáticos vinculados con sectores o tendencias como tecnología, inteligencia artificial y energía.

Cómo funciona la compra fraccionada de acciones

En una compra fraccionada, el inversor no compra una acción entera, sino una porción equivalente a su monto de inversión. Si el precio de una acción supera el capital disponible, esa modalidad permite acceder igual al activo y no quedar afuera por barrera de entrada.

En la práctica, el sistema calcula la fracción correspondiente al importe invertido y la registra en la cuenta del usuario . El comunicado no detalla comisiones, tipo de cambio ni mecánica de ejecución, por lo que esos puntos quedan abiertos y no pueden inferirse.

Propiedad y custodia

Desde Lemon aclaran que las acciones quedan registradas a nombre del usuario en Estados Unidos, lo que distingue esta modalidad de otros vehículos (como los Cedears) que ofrecen exposición al mercado externo sin titularidad directa sobre la posición.

La custodia se realiza a través de Alpaca Securities y cuenta con protección SIPC de hasta USD 500.000 por cliente, incluyendo hasta USD 250.000 en efectivo, ante insolvencia del custodio. Esa cobertura protege frente a la quiebra del intermediario, pero no cubre caídas de mercado ni garantiza resultados de inversión.

¿Hay riesgos para el inversor?

Toda inversión en renta variable implica posibilidad de pérdida de capital. Lemon lo aclara en su propio comunicado, junto con la advertencia de que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros .

Además, los packs temáticos concentran la exposición en sectores específicos, por lo que pueden amplificar subas y bajas según el comportamiento de esa industria. La facilidad de acceso no elimina el riesgo de mercado ni convierte este tipo de inversión en un producto de capital garantizado.