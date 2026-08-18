Los bonos argentinos “borraron el upgrade” de Moody’s: pero por qué para Wall Street es una oportunidad
Moody’s mejoró la nota crediticia para la Argentina. El mercado, sin embargo, volvió a exigir una tasa equivalente a la categoría anterior. Para la City, esa brecha expresa riesgos que todavía no fueron resueltos.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 18 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.