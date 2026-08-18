En esta noticia Sin contagio

Los bonos en dólares no encuentran piso; cayeron hasta 0,4% ayer en Wall Street y empujaron al riesgo país, medido por JP Morgan, a 489 puntos básicos. El salto acumulado de este indicador en lo que va de agosto ya supera el 12% fruto del adelantamiento de la incertidumbre electoral del 2027.

Los ADR argentinos operaron con mayoría de subas ayer en Nueva York. YPF encabezó las alzas con 5,29% hasta u$s 52,70, seguida de cerca por Vista, que trepó 5,64% a u$s 72,16. El complemento energético lo aportó Pampa Energía, con una suba de 1,18%.

El petróleo subió 3% ayer e impulsó a las compañías argentinas. El sector financiero mostró un comportamiento más parejo: Macro sumó 1,57%, Galicia apenas 0,12% mientras que Supervielle cedió 0,87% y BBVA Argentina 0,52%.

YPF encabezó las alzas con 5,29% hasta u$s 52,70, seguida de cerca por Vista, que trepó 5,64% a u$s 72,16. El complemento energético lo aportó Pampa Energía, con una suba de 1,18%.

El telón de fondo tampoco acompañó: el S&P 500 cerró con una baja de 0,50%, hasta los 7.746,57 puntos, mientras el VIX o el “Indice del Miedo” subió a 15,19.

Sin contagio

Los activos argentinos no están replicando el humor global: se mueven con la lógica de un emergente, condicionados por factores propios que el resto de la clase de activos no comparte. El S&P Merval, todavía por debajo de los u$s 1.900, es la foto de esa desconexión.

El mercado no pide más optimismo internacional —eso ya lo tiene—; pide una señal doméstica que le devuelva las ganas de invertir.

De todas maneras un informa del Bank of America Securities conserva el optimismo. “Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar Argentina (ciclo virtuoso, recuperación de la actividad, potencial gestión de pasivos), República Dominicana (valoraciones, crecimiento sólido, déficit contenido) y Brasil (valoraciones, prima de riesgo electoral), y de infraponderar México. En Venezuela, observamos un mayor riesgo de reestructuración prolongada y menores valores de recuperación tras el terremoto”, destaca.

“Mantenemos nuestra recomendación de sobreponderar Argentina (ciclo virtuoso, recuperación de la actividad, potencial gestión de pasivos)”

Los economistas Lucas Martin y Jane Brauer del BofA se refirieron en detalle a la performance de los títulos de deuda locales y destacaron que un bache más largo de lo esperado (en la actividad económica) y la caída en la popularidad del gobierno fueron los vientos en contra recientes. Sin embargo, seguimos esperando una acumulación de reservas sostenida y un rebote en la actividad económica, que podrían traducirse en dividendos políticos. Si a eso se suma una baja de los rendimientos, el manejo de pasivos podría convertirse en un catalizador positivo importante hacia fin de año", destaca.

“Un bache más largo de lo esperado (en la actividad económica) y la caída en la popularidad del gobierno fueron los vientos en contra recientes” (BofA)

Recuérdese que Ecuador hizo una exitosa operación de canje de deuda a principios de año y la Argentina la debería hacer en función a la estructura de sus bonos, bajos cupones de intereses, que no son del agrado de los potenciales inversores.

“El plan financiero de deuda en dólares del gobierno para 2026-27 no contempla la emisión de bonos globales y se centra en opciones de financiación más económicas” concluye el BofA.