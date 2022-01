Los 9 consejos de un economista de Harvard para tener tus finanzas al día: qué recomienda

El economista graduado en Harvard Laurence Kotlikoff compartió sus 9 consejos ideales para poder tener una vida económicamente sana. Sus recomendaciones plantean las bases para gestionar bien la economía personal con herramientas que permitan planear a largo plazo .

Durante una entrevista con la CNBC, Kotlikoff repasó algunas de las reglas que aprendió durante sus muchos años gestionando carteras financieras, que tienen como eje temas como la toma de deuda, la utilización de instrumentos crediticios como las hipotecas y hasta incluso el planeamiento jubilatorio .

A continuación, la lista completa.

NUNCA PEDIR UN PRÉSTAMO

El primer consejo de Kotlikoff se centra en los préstamos, los cuales describe como algo demasiado arriesgado y caro que no suele valer la pena en ninguna ocasión -ni siquiera para el pago de la universidad o estudios en general-.

En su lugar, recomienda la búsqueda de becas o postularse en instituciones menos costosas en caso de no contar con el dinero suficiente.

SER DUEÑO DE UN LUGAR PROPIO

En segundo lugar, el economista recomienda invertir el dinero en bienes raíces, no solamente porque esto puede servir como un refugio de valor contra la inflación sino que también suele ser útil para evitar el pago de impuestos federales y estatales sobre la renta de activos .

NUNCA HIPOTECAR UNA PROPIEDAD

Las hipotecas, según explica Kotlikoff, son igual de perjudiciales que los préstamos y deben ser pagadas lo antes posible. Esto se explica argumentando que el dinero gastado en tasas de las hipotecas nunca suele ser menor a lo que se puede recibir por un bono en Estados Unidos .

Kotlikoff dio a conocer sus 9 consejos financieros recientemente.

A modo de ejemplo, si comparamos una inversión de u$s 100.000 en un bono del Tesoro que paga al 1,5% anual (lo que representa u$s 1500 al año) y una hipoteca por el mismo monto que tiene una tasa del 3,2% (lo que representa un gasto de u$s 3200 al año), notamos que conviene liquidar la deuda lo antes posible para "ahorrar" esos u$s 3200 .

SER CUENTAPROPISTA

Mientras que un sueldo estable puede parecer una opción segura a corto plazo, Kotlikoff asegura que no hay mejor idea que la realización de un negocio de la forma correcta . Sucede que la posibilidad de trabajar por cuenta propia, en lugar de depender de un salario, genera una estabilidad a largo plazo no solo en el ámbito económico, sino que también en el laboral (porque la actividad suele estar vinculada a los intereses de la persona).

EL HOGAR PERFECTO SUELE SER EL MÁS BARATO

Una de las bases de la educación financiera es el ahorro y para Kotlikoff la forma de realizarlo está en el análisis de los gastos con el objetivo de reducirlos al máximo . Con esto en mente, recomienda analizar la vivienda y revisar si existen opciones más baratas mientras que se mantenga un estilo de vida similar -aceptando perder un poco de comodidad si trae un ahorro en el proceso-.

TRABAJAR DE LO QUE NADIE QUIERE

Según los conocimientos del economista, los trabajos que mejor pagan suelen ser los que menos gente está dispuesta a realizar -ya sea por ser difíciles o por requerir habilidades específicas-. Es por eso que Kotlikoff recomienda buscar este tipo de actividades y ver si alguna de ellas es del agrado para volverla un trabajo.

ACEPTAR EL CAMBIO DE EMPLEO O DE CARRERA

Un estudio reciente apunta a que los mejores aumentos de sueldo se obtienen al cambiar periódicamente de trabajo, con la base ideal para lograrlo siendo un cambio de ámbito cada dos años. Con esto en mente, Kotlikoff llama a aceptar los cambios de empleo (e incluso de carrera), asegurando que los mismos no tienen porqué ser vistos como algo negativo en la vida de las personas .

PENSAR EN EL FUTURO

El octavo consejo se centra en la mentalidad con la que uno debe encarar su carrera, la cual debe ser vista siempre con dudas sobre si es lo correcto y con una revisión constante sobre el día a día. Esto, según Kotlikoff, permite tener una flexibilidad laboral la cual lleva a mejores oportunidades.

JUBILARSE TEMPRANO ES UN SUICIDIO FINANCIERO

Por último, Kotlikoff se mostró férreamente en contra de la nueva mentalidad que tienen muchos por conseguir la "jubilación anticipada", asegurando que la misma es un sinsentido que suele llevar a las personas a "suicidarse financieramente".